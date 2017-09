« Torti i oi pa son ké ! »

Mi pans moin la fine anparl kozman-la nana in bon bout tan, mé konm mi sort lir sa par la plime in léktèr témoignages, moin la konm anvi ardi dé mo la dsi. Dabor pars si torti lé konmsa, sa i doizète in nafèr k’i éstrès ali bonpé. A moins ké li s’anfoutsa mé sa sé in n’afèr k’i dépass amoin… Solman lé vré tout zanimo, a komansé par nou mèm, normalman ni oi pa tout bann bout nout kor, mèm l’ékstèryèr. Donk nou lé pa méyèr ké torti, sans prop mé dsi la késtyonn sans figiré ni pé di, ni oi fasilman défo lé z’ot mé ni oi pa vréman la n’ot antouléka ni anparl pa sof pou dir ni yèm bien nout défo é nou lé fyèr d’sa. I parétré lé pli fasil pou nou oir in paye dann zyé nout voizin k’in piké dan la n’ot . Konm zot i romark sa sé in n’ot kozman pou anparl, sanm pou moin, lo mèm z’afèr. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.