« Tou l’tan la tète pankor koupé, li éspèr port shapo »

Kozman-la, mi trouv li lé intérésan. Pou kosa ? Dabor pou in n’afèr istorik pou nou bann zabitan in koloni la koni l’ésklavaz. Zot i koné, dann tan, z’ésklav l’avé poin lo droi port shapo é sé arienk kan zot té fine gingn lo tit sitoiyin-zot té afranshi - ké zot l’avé so droi-la. Mi pans zot i rapèl kozman moin la fine marké dopi inn-dé z’ané déza, i rapèl in pé sak moin la mark zordi, é téi di konmsa : « La pa pars moin lé pov, moin la pèrd mon droi port shapo ! ». Dézyèm rézon, mi yèm kozman-la, sé pars sé in kozman l’éspoir : sa i vé dir ziska lo dèrnyé moman ou i éspèr ou i sava sov aou. Zot i koné koméla, isi, shé nou nana in suisid troi zour an troi zour, alor zot i konpran pou kosa mi di kozman-la lé optimist. Alé ! mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.