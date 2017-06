« Toultan Sinmishèl ! Toultan Sinmishèl ! Zamé l’arkanj don ? »

Mi pans sa i rosanm plito in kozmann boutik. Néna tout in sosyété i gravit tèrla. An parmi néna inn dé rakyé. In rakyé ? Sa toulmoun i koné, tazantan sa la bézoin rins la gorz é la boutik i rins pa gratuit : i rins an péyan, défoi kontan, défoi krédi. Ladan, i fo ou lé réglo : shakinnn i pèye son tourné é si inn lé pa réglo i fo fé romark ali, san véksé pars kou d’pyé kou d’poin i démar kar d’tour dann sosyété la é tazantan inn an parmi i sava roiyome vantanlèr avan son tan… nout kozman sé konm in rapèl pou lo règloman. Mé moin la romark in n’afèr kozman la, la fine ariv dann radyo kansréti kan désèrtin i pans zot lé tousèl pou pèye z’inpo é lé z’ot i pèye pa. Tan myé pou lo kozman si li nyabou élarzi son térinn zé. Sa lé konm in sékirité pou li rès dann nout patrimoine kiltirèl. Alé ! Mi éstop tèrla pou zordi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.