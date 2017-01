Tourn sète foi out plime dann l’ankriyé olèrk déform konmsa la réalité

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, moin lé anrajé antann parl la mizèr isi La Rényon pars la mizèr, sa in n’afèr moin la koni étan pti é étan jenn é kan i di aou la mizèr, la pa pou plézanté, sé la mizèr noir konm k’i diré. Mi sava pa ékri aou sa dann lo détaye pars moin lé sir défin out momon, avan èl la désote la vi, l’até fine parl aou de sa é dir sé in n’afèr, mé sibir sé in n’ot shoz. Alor, siouplé, si zot i vé parl la mizèr parl d’ot péi, mé lès anou in pé trankil avèk so soidizan mizèr ké noré isi dan La Rényon. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr. Sak ou i ékri, la pa ditou pou étone amoin vi ké ou i parl La Rényon dann tan la guèr trant-nèf-karant-sink. Mi rapèl bien lo tan mon défin momon téi anparl anou d’sa : avèk son doulèr d’vant té i trète avèk tizane lo salé, avèk lo brui k’in vat vid i fé, épi la fors ké ou na poin mèm pou port in pti gonbmo dolo. Sa lé bien vré sak ou i di : mèm ké l’avé solman dé san mil pèrsone isi La Rényon nou lété pa paré pou siport lo boykotaz nout péi épi tout lo privasyon nou la siporté.

Tousa té vré mé ou i poz pa in vré késtyon : pou kosa nout privasyon la dir ziska bann z’ané soisant ? Pou kosa, par la fote kisa, la loi 1946 gouvèrnman la pa aplik ali promyé zanvyé 1947 konm té ki doi fé. Moin lé sir, si l’avé fé sak la loi téi komann de fèr, nana tout in zénérasyon nora pa sibi la mizèr konmsa . Mi pé rapèl aou Dr Raymond Vergès, plizyèr foi la dispite apré lo gouvèrnman épi lo minis Marius Mouté pars téi aplik pa la loi 19 mars 1946 konm téi falé pou nout péi.

Nou v’arète la pou zordi, mé nou va rapran lo sobatkoz pars sa lé tro inportan, mé si posib, matant tourn sète foi out plime dann l’ankriyé avan ou di in n’afèr k’i déform konmsa la vérité. Sa sé in tan ou la koni é i pé pa éskiz aou pou trik konmsa in réalité ké ou pé pa gnoré. Tok ! Pran sa pou ou !