« Tout moush i bourdone mé la pa tout i donn domyèl »

Moin lé sir, kan mi di, moush i bourdone, mon bann dalon léktèr i konpran bien sak mi vé dir. Moush a vèr i bourdone ! Moush sharbon i bourdone galman ! Moush a myèl i bourdone, sa lé sir. Mé kan ni rogard tout kalité moush i bourdone, moin lé sir, ni profèr moush a myèl pou son itilité. Kosa moush a myèl i kado anou, Do myèl bien sir, la zélé roiyal, mé sirtou sé li k’i fékonn la plmipar bann flèr. Einstein té i di pa in kékshoz i fé pèr konm sa : kat z’ané apré lo zabèy va disparète sar la fin galman pou l’imanité. In prévizyon a koup nout somèy ! zot i pans pa… Astèr, si ni sava pli loin dann la moralité so provèrb-la, ni pé di la pa pars lé posib konfonn rant dé sansa plizyèr z’afèr suivan in sèrtin poinn vizé, k’i fo konfonn lé z’inn avèk lé z’ot. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.