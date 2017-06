« Tout siklone na son rotour »

Dopi moin lé marmaye mi koné siklone é konm tout kréol sa sé in n’afèr i fé pèr amoin… A bon ! I paré pou désèrtin, zordi, sé in kiryozité touristik. Lé bon pou sa mèm mé antansyon siklone, antansyon galman lo rotour. Kosa k’i lé lo rotour ? Lo rotour sé kan lo van i shanj de sans apré in koup do tan pasé dann kalm. Siklone lé for dann in sans, mé lo rotour, souvandéfoi, i fé plis déga : in pyé d’boi in pé panshé dann in sans, lo rotour i rash sansa i kass ali. Sa lé mékanik ! Mé a par son sans prop, son sans figiré sé kosa ? Par égzanp ou i fé in n’afèr in moun, li va dir aou, fé antansyon lo rotour. Lo rotour dann in ka konmsa sé lo ripost, sé lo konsékans ou nana pou siporté… Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van, sipétadyé.