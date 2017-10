« Travaye in fanm i vo plis la blag in bononm »

Dann tout péi, dann tout sosyété, konm dann tout lang nana bann kozman dsi la rolasyon rant lo zonm épi lo fanma. La plipar d’tan sé pou vant lo zonm épi kritik lo fanm. Inn dé foi sé pou mète an gard bann bononm pou dir azot méfyé bann fanm. Kozman moin la mark an-o la, sanm pou moin Ié pa parèy : i diré li vant bann fanm é li di bann bononm alé asiz dsi ti-ban plito k’vant aou. I diré solman pars si ni rogard bien lé shoz kozman-la li parl pa diviz lo travaye, myé réparti ali. An kontrèr li vant bann fanm pou l’ésploitasyon zot lé d’dan in pé partou dann bonpé péi, dann bonpé sosyété. In pé partou demoun i domann l’égalité rat l’om épi la fam, mé boudikont nana in pé, bann bononm, lé pli égal ké lé z’ot-bann madanm. Alé ! Mi lèss azot réfléshii la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.