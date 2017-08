« Tro présé la pa fé lèv solèy ! »

L’ér moin la fine ékri in n’afèr konmsa, mi pans in promyé patoi i di konmsa : konfonn pa vitès avèk présipitasyon. In n’ot kékshoz mi pans i di konmsa : i fo pa konfonn in l’ipèraktivité, avèk in l’ipèr éfikasité. Moin lé sir, anparmi l’moun zot i koné, nana inn sansa plizyèr konm i di, i rode dans pli vite ké lo vyolon. Poitan, sa la pa in n’afèr a fèr. Pars kan ou i kroi ou l’apré manz zaran, ou l’apré iz out bann dan san in bon rézilta ! Kan ou i kroi sé ou sé lo l’aktèr prinsipal dann in n’afèr, la vérité sé ké, konm la moush di kosh ou i pans sé ou k’i fé avans lo voitir, alé oir sé shoval k’i ral ali an montan, é la pa ou ditou. Pou tout sak, konm moin, nana bann z’azité di bokal dann son parmi, mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.