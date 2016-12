« Vakoi i koup troi koté ! »

Mi pans zot la fine bien rogard in fèy vakoi. Si oui, zot la sirman fé la romark dsi in fèye vakoa nana troi ranzé zépine : inn dsi la gosh, inn dsi la droite épi inn dann do. Si tèlman ké si ou nyabou évite in ranzé, mèm si ou la évite lo dézyèm, out poi lé o fé avèk lo troizyèm.Donk lé forsé avèk li ou i gingn pa sityé lo danzé ousa li lé.Astèr zot i koné zéléksyon i pran in bonpé la plas dann l’éspri kréol :in pé d’moun lé rouj-de-fon, in pé lé lo kontrèr, a droite tout .Rant lé dé nana sak ou i koné pa ozis ousa li lé : li lé pa fran,sé in fèy vakoa éli koup troi koté.Mi souvien la vèye in z’éléksyon, mon papa i trouv in soi dizan kamarad é i di avèk lo boug : « Kosa i fé domin ? ».Lo ga i réponn ali : « konm par l’pasé, konm par l’pasé ! ».Astèr alé débarbote aou avèk sa. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.