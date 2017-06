« Vant la fain i antan pa zorèy ! »

Sa sé in kozman nana dann la lang bann fransé é k’i di konmsa : « Vant afamé na poin zorèy ! ». Ala in n’afèr moin l’apré sèy konpran dopi in bon koup de tan, mé boudikont, mi ariv pa pou vréman. Sof pétète si in moun i sava volé é li la si tèlman fain ké li antann mèm pa demoun apré kriy : « Volèr ! Volèr ! », l’èr li l’apré sèye trap volaye dann park, sansa d’ot z’afèr ankor dann la kaz, sansa dann la kizine. Mé par l’fète, sa i vé dir, demoun i vol, sinploman kan zot la fain é sa sé in n’afèr la piu vré pou vréman. La sézon shipé, konm i di dann séga, « volèr kanar » sa na pi sa, antouléka demoun i shoizi ni l’èr, ni la sézon pou volé, i rode mèm pa si z’ot boujaroon lé plin sansa lé vid. Alé ! Mi lès azot fé travaye in pé z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé