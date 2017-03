« Vi k’i nonm ali sha sovaz, ala ké li mète a vol volaye. »

Mi koné sa sé in kozman malgash mé mi pans sa nana in valèr an zénéral. Alon kalkil in kou ! Si demoun i fé in mové répitasyon pou ou, ou na troi solisyon : inn ou i anvoye baladé, mé ziskakan ? Ziskakan ou i ariv a pète in kab. Dézyèm solisyon : ou sèye fé la démonstrasyon ou lé pa sak lo moun i kroi, mé alé fé la démonstrasyon ou lé pa in n’afèr, mi trouv sa lé bien difisl, mèm inposib, mèm misyon inposib. Dèrnyé solisyon : si sé sa mon répitasyon m’a amontr azot sé in n’afèr i mérite amoin é pliské zot i kroi. Mi fé pa, i di mi fé, bin alor m’a fé konmsa m’a fé dir azot la vérité. Konm de koi lo milyé ou i viv dodan i pé avoir in l’inflyans dsi out manyèr fèr, dsi out manyèr viv. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.