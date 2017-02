« Vyé matou i èm souri tann »

Sans prop i poz pa problèm é sans figiré non pli. Kosa kozman-la i vé dir ozis ? Dabor alon rogard lé dé pèrsonaz. Vyé matou ? Sa lé madré vèy pa koman si tèlman li néna l’éspèryans, si tèlman li lé fine pass dann shomin malizé. Zenn souri ? Sa lé naïf vèy pa koman : li oi pa lo danzé ousa i lé ! Li kroi toulmoun sé bon moun ! Donk final de kont li fé trap ali. La vi dann la sosyété lé konmsa. Agard lo mond lé z’afèr zot i trouv pa lé parèy ké sa ? Ou i fé in sosyété, ou i pans sa i sava marshé, ou i vann produi ou na l’inprésyon sé lo méyèr produi ké nana. L ‘èr-la na in pé i lans kont ou in l’opérasyon pou kaptir out afèr. Si ou la pa bien prépara ou pou rézisté ébin ou i pran lo fon. Ala ké ou lé pri dann la. Alé ! mi lès azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé !