« Zanfan gaté, papaye pouri ! »

Késtyon l’édikasyon zanfan, mi pans sa sé in n’afèr i fini pa é na poin in rézon pou k’i fini. In pé i pans i fo gate zanfan, d’ot i pans arienk « drèss » zanfan. Souvan dé foi sé lo paran gaté par son famiy k’i vé « drésé » é sak té « drésé »dann z’ot famiy k’i vé gaté. « Gaté » sé l’amityé, la tandrèss ; « drésé » sé l’otorité. Final de kont, sanm pou moin l’édikasyon la pa in syans égzak é plizoumoin li lé kondané pou éshoué. Pou kosa ? Pars toulmoun na poin lo mèm définisyon pou in l’édikasyon bien réisi. Lé réisi si la pèrsone i trap son l’otonomi l’az k ‘i fo sansa lé réisi si la pèrsone lé bien dakor avèk la sosyété : shat sovaz sansa mouton ? Alé mi lès azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Nb - Mi yèm bien kan i raprosh dë mo konm « gaté » avèk « pouri » . In zanfan gaté, sé in zanfan bien okipé mé in frui « gaté »la fine pass lo mur donk li lé pa loin d’ète pouri ; lo moun la invant sa i zoué avèk bann mo pou fé pass son prop z’idé dsi l’édikasyon.