« Zanfan koshon, koshon mém ! »

Ala in provèrb k’i bote amoin bien. Pou kosa mi di sa ? Mi di sa pars sa i roprézant, pou moin, kékshoz o moins lé éstabl. Pou kosa moin la bézoin l’éstabilité ? Pars mi èm pa ditou rant dann l’inkoni. Nana in provèrb i di : lo shien i fé pa lo shate. Tan myé pars si zordi li téi fé lo shate, kosa li n’ora fé domin, é apré domin alor ? Mi koné pa kosa zot i anpans mé moin mi koné kosa mi profèr pansé. In l’égzanp : si ou i frékant in fiy é si ou i antan son momon trète son papa pli ba ké la tèr. Bin kosa ou na d’myé pou fèr ? Mi pans i vo myé prann out distans pars zordi sé mon shéri mon koko, é domin, sort d’van moin, alé krévé. Ou i pé dir li la pa konm son momon, i fo done ali in shans, donk ou i done in shans é kan ou lé bagué, ou lé bagué toulbon. Astèr ou i pans nout provèrb : zanfan koshon sé koshon mèm ! Alé, ni artrouv pli d’van sipétadyé.