Zistoir bik-bok (dézyèm morso) - in zistoir Justin la rakonté

Si zistoir lé mantèr, la pa moin l’otèr. L’avé inn foi mésyé lo foi la manz son foi èk in grinn sèl.. Donk lo troi prète - pèr Payet, pèr Hoarau épi pèr Ting-Tang-Tong - i désid port plint kont Zanmishèl pars li la roul azot dan la farine... Ala ké Zanmishèl i gingn in konvokasyon pou pass dovan tribinal. Mi rakont pa zot koman li té trakasé é li té i domann, dann on kèr, koman li sava sort la-dan pars éskrok demoun lé grav, mé éskrok bann prète lé pliské grav. Zanmishèl i oi la port la prizon gran rouvèr dovan li.

Ala li mète a kalkilé épi li sava tribinal pars son famiy l’avé touzour di ali, néna in bann fripouye la-ba, donk lé posib trouv in moun pou tir son kolé dann la. Promyé moun li trouv sé in l’avoka, i apèl Mète Vin-vinnsink, in roublar konm na poin dé. Ala ké li ékout lo Zanmishèl, ala ké li réfléshi épi li di : mon garson i fo ou i fé lo moun kouyon, tout késtyon i poz aou, ou i réponn : « Bik-Bok ! » é lo mazigador-la va sov aou.

Ala tribinal lé réini ; lo prézidan i doman Zanmishèl koman li apèl é li réponn « bik-bok » ; Ou sa ou lé né ? Bik-Bok ; kèl l’az ou nna ? Bik-Bok. Lo prézidan i vien rouj konm in tomate tro mir épi li pète in kab, épi li di : « Sa in krétin bononm-la, tout i sort dann mon tribinal, lo bann prète osi. Fouté moi lo kan ! ». Zanmishèl lé kontan pars li la nyabou éskiv in kondanasyon.

Kan li kass lo koin tribinal li trouv Mète Vin-Vinnsink.lo l’avoka i di ali : « Nou la bien roul azot ! ». Zan mishèl i réponnn Bik-Bok. Mon garson prosé la fini ou i pé koz normal ! Bik-Bok. Antansyon ou i doi amoin in bon moné ! Bik-bok ! Ou i sava pa fèr amoin in kou konmsa ! Bik-bok ! Bik-Bok ! Bik - Bok é lo Zanmishèl i taye la rout san donn in katsou lo l’avoka.

Dopi zour-la demoun I kriye ali bik-bok é dopi zour-la pèrsone la pa tandi ali di d’ot parol ké sa. Si zistoir lé mantèr, la pa mon l’otèr.

(La fini)