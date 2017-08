Zistoir Bik-Bok épi lo lyèv pri dann pyèz (promyé morso)

L’avé inn foi pou inn bone foi, dann in kartyé, isi La Rényon l’avé in jenn garson téi apèl Zanmisèl. Pou viv, li té i poz la kol, li téi shass gèp, épi li té i fé avèk in boi golète épi in kord in pyèz pou lyèv, konm li té i fé galman gob pou trap zoizo. Avèk sa li téi gingn pa vréman son pourkoi mé tazantan li té i gingn in moné.

Donk, in nuite, li poz in pyèz pou lyèv é li amors lo pyèz avèk in morso manyok kri. Lyèv I yèm sa é lo pov zanimo, an dé tan, troi mouvman, lé pri dann la. Granmatin Zanmisèl I vien trap lo lyèv é li mète sa dann son tant kouvèrt. Li rant son kaz, mé pou ariv la-ba, I fo li pass dovan l’égliz. Ala ké li bite avèk Pèr Payet. Lo pèr I domann ali kosa li la trapé, li di, mon pèr moin la trap in bèl lyèv. Pèr Payet san tro domann son l’avi, i di ala sinkant éro, é alé oir lo kizinyèz é di aèl fé in bon sivé pou midi.

In n’éstan apré li trouv pèr Hoarau é i spas lo mèm z’afèr. In pé d’tan apré li trouv Pèr Ting-tang-Tong é mèm sénaryo. Mé Zanmisèl i sava rann in vizite son kopine é pou gingn son favèr li fé kui lo lyèv é dann son kèr li pans, si bann prète i vé lyèv, zot na ka alé la shas.

Kan i ariv l’èr pou manzé, lo troi prète lé dann sal a manzé : Pèr Payet i di : « Mi koné kosa nana pou manzé ! ». Pèr Hoareau i di : « Moin osi mi koné sak nana pou manzé ». Lo pèr ting-Tang-tong i di lo mèm z’afèr li osi . Mé ala ké lo kizinyèz i aport manzé, mé na poin lyèv pou manzé, zis in kl’omlète do zèf . Lo troi prète i pran la kolèr é zot ii di : « Zanmisèl la pa amenn lyèv don ? ». La kuizinyèz i di non, vi k’lété la vérité.

Bann prète lé an kolèr é zot i jir zot va fé in prosé lo Zanmisèl pou an avoir éskrok troi roprézantan lo sègnèr. Koton mayi i koul, rosh i flote, si zistoir lé man tèr la pa moin l’otèr.

(La pa fini, la suite pou domin)