Zistoir Kolibri pou amenn anou dann shomin la vérité (la suit zistoir mèrkrodi)

Donk Lion, lo roi bann z’animo, la fé pass son bann sizé l’ot koté lo flèv pou évite tout lé brilé dann lo gro fé la pran dan la foré. Tout z’animo la rogard lo kèr débordan avèk la tristès, lo fé apré bril lo bien zot té blizé lèss l’ot koté lo flèv. Arienk kolibri la désid fé, sak lé son dévoir fèr. Mé Lion la band apré li pa pars sak li fé i ansèrv pa arien, ni ké li mète ali dann danzé, mé sirtou pars li réspèk pa lo konsign, li réspèk pa lo l’otorité… é l’otorité i yèm pa in n’afèr konmsa.

Kriké ! Kraké ! Si zistoir lé mantèr la pa moin l’otèr !

Mé zot i koné lo pouvoir lé fé pou désèrtin alé kont é dann bann z’animo nana galman sak lé kont lo pouvoir, bann kontéstatèr. I paré bann yène lé konmsa é banna i komans ronfé. Zot i di, si Kolibri i nyabou mète inn-dé dégou d’lo dsi son pti kaz poufèr lé z’ot i fré pa konmsa ? Momandoné, la troup lé an débandad é Lion i gingn pi fé réspèk son désizyon. L’éléfan i rant dann flèv, par son prop désizyon, épi li bonbard dolo avèk son tronp pou ésèye tinn lo fé. Sinz babouin la dégote inn dé séo té trinn é i mète a fé la shène pou aroz lo fé. Shak zanimo i gingn fé in n’afèr kisoi in pti z’afèr, mé i gingn fé son dovoir. Si tèlman dofé i gingn pa sote l’ot koté lo flèv é boudikont in gro nyaz noir i pèrs dsi la foré é in gro plui-in l’avèrs i apèl sa !-i donn sèryé kou d’min pou fé arète lo fé.

Kriké ! Kraké ! si zistoir lé mantèr la pa moin l’otèr !

In zistoir k’i fini bien pou in kou, pars na dé foi i bril nuite é zour, vèrt é sèk.I kine in bonpé lo patrimoine natirèl, é la tèr lé an sharbon brilé, an atandan li rokonstityé. Si li rokonstityé ! Pars la pa toultan lo ka… An atandan, ni doi pa bèss lo bra. Si ni pans in n’afèr lé zis, i fo ni bate la dsi ziska ké demoun i antann épi i fini par trouv lo bon métod pou — dann lo ka k’i intérès anou — vanj kont lo l’éfé d’sèr, lo réshofmann klima, épi son dérègloman. La tèr sé in vilaz é kan ou i bate tanbour modèrn i apèl internet in koté, lo son i fini par arive pli loin ziska k’i fé lo tour di mond é kan li la fine rant dann zorèye la plipar d’moun, kan demoun lé dakor pou fé shakinn son dovoir l’istoir lo kolibri i pé mète anou dann shomin galizé l’imanité.

Kriké ! Kraké ! La klé dann mon posh, la taye dann out sak ! L’avé in foi pou in bone foi, mésyé lo foi la manz son foi avèk in grinn sèl. Koton mayi i koul, rosh i flote.

(La fini)