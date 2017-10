« Zoizo i shant, la pa li k’i fé son ni ! »

In promyé z’afèr : kan zoizo l’apré shanté li la pa apré fé son ni. In dézyèm z’afèr : si sé li k’i shant na in n’ot pou fé lo ni. Astèr kisa lé pli itil ? Bann saz afrikin i pans sé lo fézèr d’ni. Pétète lé vré ! Pétète lé pa vré ! Pétète solman shakinn lé dann son rol. An touléka kan ou i pass dsi in shantyé ou i antann inn i koz solman, lé sir la pa li lo pli itil dann l’afèr. Mi souvien in foi l’avé in moun bégéyèr téi travaye la kaz mon famiy é mi pé dir azot téi fo pa fé koz ali, si ou i vé fini an vitès out travaye. Bégéyèr in n’afèr, mé blagèr sé in n’ot é sak lé sir si ou i anbosh in blagèr, ou i fé pa in bone afèr. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.