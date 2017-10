Zot i pans sa i intérès anou ! Z’ot linz sal ? Zot na ka lav ali an famiy siouplé !

Dopi dé-troi somenn nana bataye krab dan la droite. Sa la komans avan z’éléksyon sénatèr épi i kontinyé ziska zordi... La komans par in sèryé l’indiskrésyon-karéman in makrotaz - dsi la villa madam Dindar. Lo madam an késtyon la fé savoir lé shoz i sava pa rèss dann l’éta k’i lé é d’apré sak i di èl osi èl la dégéné, vitriyol a la klé.

Dann l’édito freedom, mésyé Montrouge, son koté, i vane dofé pou bien fé pran. Li diré mèm nana tout in l’antouraj pintad kont lo prézidann réjyon Didier Robert. Dann l’antouraz-la noré paré-t-il lo mèr Sin-Pyèr, fézèr défézèr lo roi, noré galman madam Dindar biensir noré mèm Thierry Robert épi d’ot ankor épi lo sharkityé La Bretagne.

Sharkityé La Bretagne ? Kosa li vien fèr la-dan ! Lé sinp, li port plint kont lo zéléksyon madam Dindar. Pou kèl rézon ? Pars sanm pou li nana touzour lo mèm moun, lo mèm l’androi, apré gonf z’ot pla avèk lo l’arzan piblik. Donk lo sharkityé, la santi té l‘èr tir son gran kouto é li la tiré. In pé i di lé zis pou rotard in pé lo zékéksyon prézidan konsèye départmantal.

I paré, mé dann in n’afèr, ou i koné koman sa i komans mé ou i koné pa ousa sa i arète. Nou va oir lo déroulman lo zistoir. Moin pèrsonèl mi fyé dsi la sazès kréol i di avan grinp dsi pyé d’boi i fo ou na poin trou dann out kilot sansa avan dir i pi mové, i fo ou i rogard si sé pa ou la marsh dann la malpropté.