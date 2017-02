Zot i vé ! Zot i vé pa ! domin i fo rann kont de sa !

Mi pans, konm moin, zot la pa parti pou port la trinn mésyé Fillon. Mi pans zot l’avé z’ot bone rézon pou sa. Sak moin lé sir sé ké zot nora pa èm antann inn-dé kozman lo kandida la droit, kont bann travayèr, kont bann z’imigré, dsi la késtyonn sèr z’ot sintir alor ké li, li sèr pa pou vréman. Mi pans zot noré pa été tro a l’èz antann lo boug rapèl tout son bann z’idé réaksyonèr. Mi konpran azot bien, é mi di azot fransh vérité moin osi moin la pa parti.

Paul Vergès té i di kékfoi, avèk tout son malis : kan in moun bien agosh i sote la lign l’ékwatèr, lé pa rar kan li ariv dann l’ot moityé la tèr son z’idé i shanj épi san ké li konpran pou kosa son z’idé la gosh i vien z’idé d’la droit. Zot i konpran son z’idé i dévir konplètman : lo gosh i vien a-droit, lo droit i vien a gosh, lo o i dovien lo ba, é lo ba i dovien lo o. Son bann z’idéal i dévir z’ot po jak konm zourite kan li dévir son boné.

Zot i konpran sa sé pou farsé mé tazantan na inn té i vien konm sa… Antansyon mi vé pa dir azot Fillon la pran droit pou gosh mé pou l’instan li nana d’ot sizé la pou trakas ali : li di oui zordi, domin li va di pètète, é sink z’ané sa lé long é nana lo tan : in bon mansonz d’éta, sa lé bon pou lo moral é tout fason, in pé konm bann sosyamlis é bann la droit i arsanm li lé tayé pou pa di la vérité.

Mél o bann droit isi, zot la poz la késtyon l’otonomi. Batiz sa konm zot i vé ; mé zot la pozé é mésyé Fillon la di li konpran bien in pozisyon konmsa. Sa sé in vré l’angazman sa é koman i tienbo in n’afèr konmsa. Promès sé dète é domin i fo rann kont ; Ké zot i vé ké zot i vé pa !