10 mai : magnifique exposition sur l’esclavage

Dans cette exposition on peut aussi consulter de nombreux ouvrages très intéressants sur les crimes de la colonisation contre l’humanité.

Ce vendredi 5 mai à la mairie de Saint-Denis a eu lieu le vernissage d’une exposition organisée par l’association Rasine Kaf et le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires de La Réunion) pour célébrer le 10 mai, la Journée française de la traite négrière, de l’esclavage et de leur abolition.

Une Journée liée à l’adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi dite Taubira, où l’État français reconnaît officiellement l’esclavage comme un crime contre l’humanité.

Cette exposition magnifique et très émouvante est consacrée à l’esclavage à La Réunion et dans d’autres colonies françaises, avec notamment la présentation de nombreuses images d’archives sur les violences atroces imposées aux esclaves. D’autres images présentent également les luttes menées par nos ancêtres pour résister aux barbaries de l’esclavage.

D’où le nom de cette exposition très intéressante à voir jusqu’au 12 mai prochain : ‘’Formes et Figures de l’Esclavage, de la Résistance et de la Liberté à La Réunion et dans le monde’’. Une exposition d’autant plus intéressante que l’on peut aussi consulter ou acheter de nombreux livres consacrés à l’histoire de l’esclavage à La Réunion et dans le monde entier ainsi qu’à la culture africaine, trop peu enseignée dans notre pays.