Bernard Astruc avec ‘’Soigner la Terre pour soigner les Hommes’’

• Ce lundi 13 mars à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus présente le film ‘’Goodbye, Dragon inn’’ (2003) de Tsai Ming-liang.

• Le mardi 14 mars à 18h à l’Arbradélis (Barachois, Saint-Denis), l’Association Initiatives Dionysiennes organise un débat sur : “Macron, phénomène ou imposture ?’. Vidéo, présentation et débat par Bruno Bourgeon. Contact : 0262569622 ou BB (0692054505) ou JMT (0692029271) www.aid97400.re

• Voici une annonce d’animations proposées à la Bibliothèque Alain Lorraine (La Source, Saint-Denis). A l’occasion du printemps des poètes, le jeudi 16 mars à 18h, un vernissage commenté par Mario Serviable, géographe, auteur de ‘’Bordeaux, la nuit : Baudelaire dans la Mer des Indes’’. Suivi d’une vente dédicace du livre et du CD de 12 poèmes de Charles Baudelaire mis en musique par les Moogee’s. Des projections de films d’animation sur les poètes : le vendredi 14 mars à 14h30, Guillaume Apollinaire ; le mercredi 15 mars à 15h, Robert Desnos ; le samedi 18 mars à 14h30, Jacques Prévert. Un atelier d’activités manuelles sur le thème de la poésie africaine pour les enfants de 8 à 12 ans le mercredi 15 mars de 10h à 12h (il reste 1 place, sur inscription 0262 90 49 90). Contact : email : catherine.dambreville@cinor.org 0262 90 49 91.

• La Bibliothèque Alain Peters (Moufia, Saint-Denis) présente son programme d’animations pour le mois de mars. Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars : Stage de robotique. Fabrication d’un véhicule autonome avec Sciences Réunion. Mercredi 15 mars : atelier jeux de sociétés. Vendredi 17 mars à 10h : atelier d’écriture animé avec Fabienne Jonca. Samedi 18 mars à 18h : Kabar fonnker poét anou. Dans le cadre du Printemps des poètes, soirée poésie, mizik et fonnkèr parrainée par Karl Ramassamy. Scène ouverte à toute personne souhaitant chanter, déclamer ou lire un texte ou un poème. Entrée libre.

• Le jeudi 16 mars à 17h 30 à la médiathèque Aimé Césaire de Sainte-Suzanne, projection du film « Le chaperon rouge et le stress », suivie d’un débat animé, en visioconférence, par William Rostène, neuroscientifique de l’Inserm et co-auteur du film. Plus d’infos et réservation au 0262 72 18 70.

• Après un an d’animations, le cycle de conférences mensuelles de Mascarin devient : ’Les Rencontres des Mascarin, in ti zafèr a dir a ou et…’. Un objectif : proposer des thématiques en lien avec l’environnement et notre patrimoine, inviter divers intervenants pour leur témoignage et expérience, échanger pour que chacun puisse mieux appréhender le sujet abordé et partager ses idées, questions ou expériences en toute convivialité. Le 17 mars à 18h Bernard Astruc présentera ‘’Soigner la Terre pour soigner les Hommes’’ en partenariat avec Biodynamie Réunion, Bio-Consom’acteurs PACA France et Humani-Terre, Alternatives Contemporaines. Gratuit sur réservation obligatoire au 0262 24 79 27 ou par mail à monique.paternoster@cg974.fr - Voir le programme complet de Bernard Astruc en pièce jointe.

• Le samedi 18 mars 2017 à 20h, le théâtre d’Azur au Tampon accueille la compagnie Grand chemin avec son spectacle « Crime Gratuit ». Texte et mise en scène de Lou Andy Marine, une comédie policière pour adultes et adolescent.

• Un rappel : une exposition très importante pour la culture de notre mémoire historique est présentée à l’espace culturel Sudel Fuma en face de la mairie de Saint-Paul du mardi au samedi de 10h à 17h jusqu’à la fin de l’année 2017 sous le titre ‘’Marronnages’’ sur les combats de nos ancêtres contre l’esclavage. Renseignements au 0262 92 47 41 et au 0262 45 76 41.

• Autre rappel : depuis le samedi 4 mars, D’îles en doc présente « Maloya, j’écris ton nom », un film de Anaïs Charles-Dominique ; durée : 85 mn. Une coproduction Tik Tak Production / France TV, en présence de la réalisatrice. Le programme de la semaine à venir : Jeudi 16 mars, 19h, Lespas Leconte Delisle à Saint-Paul, 5 euros.

• Nous rappelons qu’à l’OMS du Port a lieu une exposition jusqu’au 31 mars : celle des Artistes de l’UDAR. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 - email : port.oms@wanadoo.fr

• Nous rappelons aussi que jusqu’au 2 avril à Mascarin (Jardin Botanique de La Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu) est présentée l’exposition de photos intitulée ‘’Pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie’’. Une œuvre de Dominique Laporte et Joël Baris, épris de cette ville et curieux de découvrir les Créoles de Pondichéry ainsi que les similitudes et différences avec notre île et cet ancien comptoir français. Contact : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23.

• Nous vous transmettons aussi, de la part de Serge Fabresson, ce magnifique appel du grand philosophe Edgard Morin intitulé ‘’Changeons de Voie, changeons de Vie’’ ; un appel à lire et à co-signer si vous le souhaitez sur le site : http://changeonsdevoie.org/#soutien

• Autre annonce de Serge Fabresson pour le ‘’Printemps des poètes’’ : « 2 dates. Le vendredi 17 mars à 18h à la ibliothèque du Bas-de-la-Rivière à Saint-Denis avec Patrice Treuthardt. Le samedi 18 mars à 18h à la bibliothèque Alain Peters du Moufia avec Karl Ramassamy. Entrée libre et gratuite. Les 2 premières séquences ont permis du bonheur en kour et poétique bien naturellement ; écoutez Nadine Fidji : Frères de bronze au regard noir - Aux dents d’étoiles miroitant sur l’orteil - Musique des grottes d’avant hier - Magie plus verte qu’un poème. Pour entendre la suite de “Survivants”, venez vendredi et samedi ».

• Village Titan Centre Culturel propose un voyage culturel et créatif intitulé ‘’Île du Mozambique, retour en Pays Makwa’’ du 4 au 11 juin 2017. Cet atelier voyage est l’occasion de découvrir au nord du Mozambique le Pays makwa et particulièrement l’Île du Mozambique, classé au patrimoine mondial de l’humanité. Au cœur d’un petit groupe, chacun recueille à sa manière les rencontres échanges et impressions de voyage sur le support de son choix (carnet de notes, croquis, livret de photographies, vidéo, aquarelles, son…). Préinscriptions : Nicol M’Couezou <[titan.culturel@wanadoo.fr-> mailto:titan.culturel@wanadoo.fr]> Coût et programme : le 15 avril 2017. Informations : Nicol M’Couezou tél : 0262 434 785 - Karl Kugel tél : 0262 234 828.

Cercle Philosophique Réunionnais