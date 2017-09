Célébration de la Journée Réunionnaise de la Fraternité

Cher-e-s ami-e-s de la philo à La Réunion, voici quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 38ème de l’année 2017, du lundi 18 au dimanche 24 septembre), reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par Jean Viracaoundin.

• Le lundi 18 septembre à 18h, les adhérents et amis de Ciné-campus se retrouveront au théâtre Vladimir Canter « pour l’hommage à Yasujiro Ozu réalisé par le cinéaste taïwanais Hou Hsiao-hsien en 2003, ‘’Café Lumière’’. Un film au rythme envoutant se déroulant au cœur du quotidien tokyoïte. Suite aux nouvelles normes de sécurité, il est attendu que chaque spectateur (étudiants et personnes extérieurs) présente son billet d’entrée. Pour l’obtenir, merci de bien vouloir cliquer sur le lien ci-dessous ou en PJ. https://www.billetweb.fr/cine-campus-despues-de-lucia Pour Ciné-campus, Mounir Allaoui, trésorier de l’association Ciné-campus ».

• Le mardi 19 septembre à 18h 30, la Bibliothèque départementale de La Réunion vous convie à la conférence grand public sur « Le Tanguin, poison d’épreuve à Madagascar, mode d’emploi » de Bernard Champion, professeur émérite en anthropologie, membre du Centre de Recherche EA 7387 DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecritures).

• Le mardi 19 septembre à 18h 15, une conférence sera présentée par les Amis de l’Université et l’association Ciao Réunion au Centre Lucet Langenier de Saint-Pierre sur : ‘’La comédie dans le cinéma italien’’, par Christian Muenier, administrateur de l’association Ciao Réunion et co-organisateur du Festival italien de La Réunion. Contact : http://amis-univ-reunion.fr - 0692 77 49 20

• Le mercredi 20 septembre à 18h, l’Artothèque présente Les cafés de l’Arto avec une œuvre un artiste : GENATHENACCI.

• Voici un rappel des cours, conférences… du philosophe réunionnais Farouk Issop pour la semaine à venir :

Jeudi 21 à 18h 30, conférence en duo avec Éric Magamootoo à Saint-Pierre (salle Kerveguen) : ’L’olivier et le Coran’.

Samedi 23 à 13h 45, cours à la Masdjid de La Possession.

Samedi 23 à 18h, conférence en duo avec Eric Magamotoo à la Médiathèque de Saint-Benoît : ’L’olivier et le Coran’.

Dimanche 24 à 8h 30, cours à Sainte-Clotilde.

Contact : Farouk Issop - 0693 88 99 26 - farouk.issop@gmail.com

• Dimanche prochain, « le GDIR (Groupe de Dialogue Inter-religieux de La Réunion) a le plaisir d’inviter la population à participer à la 9è édition de la JOURNÉE RÉUNIONNAISE DE LA FRATERNITÉ qu’il organise en partenariat avec la municipalité de Sainte-Rose. Cette journée se tiendra le dimanche 24 septembre, de 10h à 17h, à la Place des Laves (près de l’église ND des Laves) de PITON SAINTE-ROSE. Le Mouvement ATD QUART MONDE en sera l’invité d’honneur. Programme : proclamation de l’Appel à la Fraternité, informations des familles, pique-nique partage, animations culturelles diverses. Renseignements : 0692 60 61 98 ».

• Nous vous rappelons aussi que dans la semaine à venir auront lieu les formations organisées par Les Enfants de la Philo à Mascarin du 18 au 21 septembre.

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association. Et si vous avez d’autres informations culturelles à nous faire transmettre ainsi que des adresses mail d’ami-e-s et connaissances pour accomplir cette tâche, merci d’avance. Salutations cordiales.

Cercle Philosophique Réunionnais