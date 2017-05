Célébration du 10 Mai par le PCR dans l’Ouest de La Réunion

Voici le texte de l’invitation de la section du Parti communiste réunionnais du Port à l’occasion de la célébration à La Réunion de la Journée des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition.

Des militants de la Section communiste du Port.

À tous nos compatriotes.

La Section communiste du Port vous invite à une randonnée à vélo et en co-voiturage dans la matinée du lundi 8 mai pour célébrer la Journée du 10 Mai, date historique de la loi dite Taubira, votée le 10 mai 2001 et reconnaissant l’esclavage comme un crime contre l’humanité.

Cette randonnée prendra le départ à 10h devant le stade Georges Lambrakis en direction de Saint-Paul, en passant par l’avenue du 20 Décembre puis l’axe mixte, afin de rejoindre vers 10h 30 les deux statues inaugurées en décembre 2005 près de l’embarcadère du front de mer, lors de la seconde étape de la Route de l’esclave et de l’engagé dans l’océan Indien, après celle de décembre 2004 à Madagascar. Une occasion de rendre hommage à Paul Vergès et Sudel Fuma, qui ont longtemps travaillé ensemble pour réaliser ce projet dans plusieurs pays de notre région.

Après cette première pause commémorative et le passage devant le monument consacré aux esclaves face à l’embarcadère, une seconde pause aura lieu sur la Place de l’Appel du 18 Juin devant la statue dédiée à Élie, Paul et deux autres esclaves décapités à Saint-Paul en 1812 après la révolte des esclaves de Saint-Louis et Saint-Leu en novembre 1811. Là aussi aura lieu un bref rappel historique sur cette révolte, qui a été commémorée dans tout le pays à l’initiative de Sudel Fuma durant toute l’année 2011.

Enfin, vers 11h 30 les participants à cette balade (cyclistes et co-voitureurs) rejoindront le « Jardin de Paulo » par le chemin Tour des Roches, ce lieu de naissance du peuple réunionnais en 1663 et des premiers maronages.

Après l’esplanade d’où part le sentier vers le Bassin Vital, on accède au magnifique jardin de Paulo par le chemin Déboulé, le deuxième sur la droite. Au bout d’environ 300m, un trésor de la flore réunionnaise et un havre de fraîcheur vous attend, pour des échanges sur notre Histoire, les atouts de notre patrimoine naturel, voire sur les suites de l’élection présidentielle de la veille !

Avec ou sans la visite du maître des lieux, nous y partagerons un pique-nique solidaire et fraternel, suivi d’un retour au Port en début d’après-midi.