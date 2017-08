Célébration réunionnaise de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition

• Une annonce de Lantant Mahavéli : « Nous avons le plaisir de vous convier à la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition organisée par le Komité Éli. Cette commémoration se déroulera au Lazaré Ravine a Jak et se fera en trois temps.

- Le mercredi 23 août à 10h : Conférence de presse à La Grande Chaloupe (point de rencontre au Ti trin)

- Le samedi 26 août à partir de 17h : Parol pou domoun, Projection du film ‘’Éli ou les forges de la liberté’’ et Rakontaz zistoir au Lazaret de la Ravine à Jacques

- Le dimanche 27 août - Lazaré Ravine a Jak : 8h-10h accueil public, visite guidée et lomaz a la mèr - 10h-12h Sobatkoz fonnkèr - Piknik partaz - Laprémidi Kabar ansanm 7Po, Zarlor, Zen’T Panon, Krev Ker Maloya, Zanaka Maloya, Dalon Maloya, Izao Zazakely, Kiltir, Maronèr Maloya, Rézonans, Kréolokoz, Zandémik ».

• Le mercredi 23 août à 15h, Les cafés de l’Arto présentent une œuvre, un artiste, Mounir Allaoui.

• Le mercredi 23 août à 20h à La Cerise - Saint Paul (1 rue Eugène Dayot), un Kafé Repèr est proposé par Attac Réunion avec les intervenants ’terre de liens’ - « Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne. Voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 21 régions de France et prochainement ici à l’île de La Réunion. Au-delà, Terre de Liens informe l’opinion publique et noue des partenariats avec les décideurs locaux pour impulser de nouvelles dynamiques dans les territoires. L’objectif : impliquer le plus grand nombre dans l’avenir de nos campagnes, et donner l’occasion d’exercer notre responsabilité collective ».

• Un message de HO Hai Quang, Président d’Orange DiHoxyn : « 1) Pour essayer de gagner un peu d’argent, nous participerons à la brocante de la mairie de Saint-Leu qui aura lieu le 20 août de 7h à 15h sur le front de mer. Jocelyne a réservé une place d’1m2 à son nom. On sera à côté de la rondavelle peinte en vert au milieu du front de mer, à côté des jeux d’enfants. Que ceux qui résident à La Réunion viennent donner un coup de main.

2) Le vide grenier (prévu chez moi le dimanche 27 août) est avancé au samedi 26 août. On démarre à 9h 30. Merci de faire circuler l’information. Tous les musiciens sont invités à venir faire un troupeau de bœufs. On déjeune ensemble et on continue l’après-midi. Inscrivez-vous pour le repas. Et si vous apportez de quoi boire ou manger, dites-le moi. Quang, 19 rue Daniel Pongérard La Possession - mail : dihoxyn@gmail.com ».

• Un rappel de Farouk Issop pour samedi prochain : « Notre prochaine conférence se déroulera inshAllah le samedi 26 août à 15 heures à la Bibliothèque Alain Peters du Moufia. Le thème : La philosophie de l’Islam - De Aristote à Avérroès. Recevez, chers responsables de Masdjids, mes Salams les plus fraternels ».

• Nous rappelons cette annonce d’André Béton : la Galerie d’Art de l’Apéka accueille Chuah Shu Ruei de Kuala Lumpur (Malaisie) pour une exposition jusqu’au 24 août.

• Nous rappelons aussi que l’exposition d’Hervé Leduff, créateur sculpteur qui expose ses sculptures en bois, céramique et récupération, est à voir à l’Espace Françoise Mollard de l’OMS du Port, jusqu’au 25 août 2017.

• Nous rappelons enfin que cette semaine (les 22, 23 et 25 août) au Tampon (successivement à la MJC, puis à la Mairie annexe des Trois-Mares, et puis à la Salle d’animation ZAC Paul Badré, l’historien Enis Rockel tiendra des conférences sur le thème : ‘’Histoire de l’île aux 18ème et 19ème siècles’’. Plus d’infos au 0692 69 74 25.