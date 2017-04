Conférence sur le 2e tour de la présidentielle

Cher-e-s ami-e-s de la philo à La Réunion, voici quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 17ème de l’année 2017, du lundi 24 au dimanche 30 avril), reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par Jean Viracaoundin.

• Ce lundi 24 avril à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous propose le film argentin, ‘’La historia oficial’’ réalisé par Luis Puenzo et sorti dans les salles en 1983. Vous trouverez en PJ les éléments d’information concernant ce long métrage.

• Un message de l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) : mardi 25 avril à 18h au Barachois à ’L’ArbraDélis’’, rencontre sur ‘’Le second tour de l’élection présidentielle de 2017’’. Présentation et débat par Jean-Marc Tagliaferri. Contact : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) ou aid97400.lautre.net.

• Pour la deuxième fois, l’École du Jardin planétaire invite du 24 au 26 avril 2017 Lydia et Claude Bourguignon, fondateurs du Laboratoire d’Analyses Microbiologiques des Sols pour deux journées de formations à destination des professionnels du monde agricole et une grande conférence en partenariat avec le Musée Stella Matutina. Pour plus d’informations, contactez l’École par téléphone : 06 92 25 25 76 ou par e-mail : contact@ecoledujardinplanetaire.re

• La Bibliothèque Départementale de La Réunion vous invite au Patio de la BDR sur le thème : ’Voiyaz dann péi kréol Céline Huet’, le vendredi 28 avril de 18h 30 à 19h 30.

• Dernière semaine de l’exposition ‘’L’eau Trésor de l’Himalaya’’ à la Villa de la Région. Exposition ouverte jusqu’au dimanche 30 avril inclus, tous les jours sauf le lundi de 10h à 17h. Projection du film : ’Himalaya, les confidences de l’eau’ le mardi 25 avril à 18h 30 au Théâtre Canter (Université. Sainte-Clotilde).

• Avec un peu d’avance, nous vous transmettons cette invitation de Rasine Kaf pour la célébration du 10 Mai : « Dalon, dalone bonswar. Nou anvoy azot lo program nout bann zaksyon dan lo kad lo 10 mé 2017. Nou sré kontan zot i akonpagne anou dan se konba. Ghislaine Mithra-Bessière, association Rasine Kaf ».