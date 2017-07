Ce mardi 4 juillet à 18h 00 au Barachois, à Saint-Denis, à ’L’ArbraDelis’’, l’Association Initiatives Dionysiennes organise une conférence sur : ’La sixième extinction’. Présentation et débat par Bruno Bourgeon, président d’AID. Contacts : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) ou aid97400.lautre.net

Ce même 4 juillet à 18h à l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, le Dr Christophe Habas, neuro-radiologue, grand maître du Grand Orient De France (GODF), donnera une conférence publique sur le thème : ‘’Humanisme et transhumanisme’’.

L’Ecole du Jardin planétaire vous informe que le marché bio de l’Eperon, c’est tous les samedis de 8h00 à 12h00, sur le Karo Banoir (village artisanal de l’Eperon, Saint-Gilles les Hauts). Vous y retrouverez vos producteurs habituels et également une bourse aux graines. Le principe ? Venez avec des graines du jardin et prenez celles qui vous intéressent.

Nous vous rappelons qu’à l’occasion de la sortie de son 2ème CD, Les Vwadhéva vous présentent « Vwa pou lo Ker », leur nouveau spectacle de ségas, maloyas et romances créoles le samedi 8 juillet à 20h à La Cerise sur le Chapeau à Saint-Paul. Voix : Amélie BURTAIRE, Jacqueline HOARAU, Nathalie EBRARD et Malou RIMPER. Percussions : Fred LADAUGE. Contact : Malou - 0692 82 24 91.

Nous vous rappelons aussi ce messsage de Sully Andoche sur la formation Rakontèr Zistoir : « Konm la dat i rapros, mi rolans in kou lo réklam pou la formasion Rakontèr Zistoir, nou roganiz 17 o 21 ziyé (gèt an gatir / PJ). Si zot na inn ti tan, tas moyin fé konèt, ou sinonsa vyin bat in karé zot minm. Mi anprofit pou sinyal azot, lo vandrodi 21 ziyé, an zourné, zot i pé ni war bann léstazyèr rakont zot zistwar ».

Nous vous transmettons aussi l’annonce d’un concert du groupe Oté Pirates le 14 octobre au Téat Plein Air de Sinzil.