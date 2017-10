Conférences sur le réchauffement climatique et sur l’islam réunionnais

Cher-e-s ami-e-s de la philo à La Réunion, voici quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 40e de l’année 2017, du lundi 2 au dimanche 8 octobre), reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par Jean Viracaoundin.

• Le lundi 2 octobre à 18h, les adhérents et amis de Ciné-campus se retrouveront au théâtre Vladimir Canter pour les films ‘’Un chien andalou’’ (1929), Luis Buñuel + ‘’La coquille et le clergyman’’ (1928), Germaine Dulac.

• Le mardi 3 octobre à 18h au Campus du Moufia (Amphithéâtre Bioclimatique 550), la SREPEN organise une conférence grand public sur le changement climatique intitulée ‘’La Réunion au cœur de la recherche mondiale sur le climat’’. La SREPEN vous propose de procéder à votre réservation. Contact : 0262 28 19 29 - 0692 26 98 27 - srepenreunion@orange.fr - 30 rue des deux canons Sainte-Clotilde - www.rne.re

• Le mercredi 4 octobre à 18h 30, la Bibliothèque départementale de La Réunion vous convie à la conférence grand public sur ‘’Le berceau de l’Humanité en Afrique du Sud : nouvelles études et implications sur la connaissance de l’origine de l’Homme (Homo) en Afrique’’ de Laurent Bruxelles, Docteur en géomorphologie, chercheur à l’INRAP, détaché à l’Institut Français d’Afrique du Sud (IFAS).

• Le mercredi 4 octobre à 13h 30 à l’Artothèque, nouvelle séance des cafés de l’arto (voir la pièce jointe).

• Le vendredi 6 octobre à la mairie de Saint-Denis, conférence de Farouk Issop sur ‘’être musulman réunionnais’’.

• Le samedi 7 octobre à 19h à L’Univert de La Saline Les Bains, le Jardin planétaire organise un ciné plein-air ouvert à tout public et gratuit sur ‘’L’Éveil de la Permaculture’’, un film de Adrien Bellay, 2017, 1h 22.

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Alternative crédible et accessible à tous, elle peut être mise en œuvre partout...

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association. Et si vous avez d’autres informations culturelles à nous faire transmettre ainsi que des adresses mail d’ami-e-s et connaissances pour accomplir cette tâche, merci d’avance.

Cercle Philosophique Réunionnais