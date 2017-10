Conférences sur les luttes des Chagossiens et sur la révolution d’octobre 1917 

• Le lundi 16 octobre à 18h, les adhérents et amis de Ciné-campus se retrouveront au théâtre Vladimir Canter pour le film ‘’Vipère au poing’’ (1971) de Pierre Cardinal.

• Pour le mardi 17 octobre, une invitation de la rédaction de ‘’Témoignages’’ : « Centenaire de la Révolution de 1917 : conférence débat le mardi 17 octobre à 17h à l’hôtel le Saint-Denis. ».

• À la Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (La Source à Saint-Denis), des projections : - le mercredi 18 octobre à 10h 30 ’La Source mon quartier’ de Laurent Pantaléon (35 min)/ tout public ; - le vendredi 20 octobre à 10h 30 ’Titou découvre l’île de La Réunion’ / jeune public, 10 épisodes (55 min)

• Le jeudi 19 octobre à 18 heures, Olivier Bancoult, président du Groupe Réfugiés Chagos, tiendra une conférence à l’hôtel de ville de Saint-Denis, salle des mariages. .

• Le jeudi 19 octobre à 18h 30 à Bibliothèque départementale de La Réunion, conférence des Amis de l’Université sur ’La comédie dans le cinéma italien’ avec Christian Muenier.

• L’UFR Lettres et Sciences Humaines vous convie à trois nouvelles manifestations scientifiques pendant le mois d’octobre :

- 19 octobre : Journée d’études et séminaire technique ’Du manuscrit à la base de données : travailler sur des sources primaires’, organisée par le LCF & ITEM-CNRS, de 9h à 19h : matin en amphithéâtre 200.2 ; après-midi au Centre Audiovisuel puis en amphithéâtre 200.2.

- 20-21 octobre : Colloque international pluridisciplinaire ’Artisans de la paix et passeurs. Peacemakers and Bridgebuilders’, organisé par le LCF dans le cadre du programme Ubuntu, de 9h à 19h, en amphithéâtre D2 de la Faculté de Droit et d’Economie.

- 27 octobre : Atelier thématique ’Informer, former et se former en gérontologie’, co-organisé par le CIRCI, l’ORIAPA et PEBCS, en amphithéâtre Lacaussade, de 8h00 à 16h30.

Les affiches, programmes et résumés des communications sont téléchargeables sur la page web du BTCR et sur la page d’accueil de l’UFR.

Un message de Wanda Yeng-Seng Brossard & Sophie Geoffroy : « Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque international et pluridisciplinaire qui se tiendra les 20 et 21 octobre prochains en l’amphithéâtre 2 de la Faculté de droit et d’économie de l’Université de La Réunion autour du thème ‘’Artisans de la paix et passeurs / Peace-Makers and Bridge-Builders’’. Vous voudrez bien trouver ci-après le programme de la manifestation ».

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association. Et si vous avez d’autres informations culturelles à nous faire transmettre ainsi que des adresses mail d’ami-e-s et connaissances pour accomplir cette tâche, merci d’avance.

Cercle Philosophique Réunionnais