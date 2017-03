Dernières conférences de Bernard Astruc sur ‘’Soigner la Terre pour soigner les Hommes’’

• Ce lundi 20 mars à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous présente le film ‘’La famille Tenenbaum’’ (2001) de Wes Anderson.

• Le mardi 21 mars à 18h à l’Arbradélis (Barachois, Saint-Denis), l’Association Initiatives Dionysiennes organise un débat sur le thème : ‘’Stop au Linky et aux compteurs communicants’’. Diaporamas, présentation et débat par Gweltaz L’Haridon. Contact : 0262569622 ou BB (0692054505) ou JMT (0692029271) www.aid97400.re

• Le mardi 21 mars à 18h 30, La Bibliothèque départementale de La Réunion organise une conférence grand public sur ‘’Représentations et réalité autour du quartier de La Chaumière’’, avec Mélanie Mezzapesa, Doctorante en Socio-Anthropologie.

• Le mardi 21 mars à 18h 15 au Centre Lucet Langenier de Saint-Pierre, une conférence sera présentée par les Amis de l’Université sur ‘’Qu’est-ce que voter ? La subversion politique’’, avec Jean Lombard (Normalien, docteur en philosophie, ancien inspecteur d’académie, animateur des Matinées philosophiques de l’ouest et du sud dans le cadre des cours des Amis de l’Université). Contact : 0692 77 49 20.

• Le jeudi 23 mars à 17h 30 à La Saline (resto bio ‘’L’uni Vert’’), le vendredi 24 mars à 18h à Saint-Denis (salle polyvalente de la mairie) et le dimanche 26 mars à 10h à Saint-Benoît (ferme bio de Rico Nourry) auront lieu les trois dernières séances de rencontres avec Bernard Astruc, qui présentera ‘’Soigner la Terre pour soigner les Hommes’’ en partenariat avec Biodynamie Réunion, Bio-Consom’acteurs PACA France et Humani-Terre, Alternatives Contemporaines.

• Le vendredi 24 mars à 18h 30, ‘’Le Patio’’ de la Bibliothèque Départementale de La Réunion se déroulera avec : ’Ras Le Sein !’ de Marie-Claude Barbin, et ’Cancer, Chimio, Champagne’ de Rocaya Paillet.

• Le samedi 25 mars à 19h 30 au théâtre Conflore de Champ-Borne (Saint-André), Oté Pirates présentera un documentaire, un apéro et un concert.

• Le dimanche 26 mars de 10h à 19h à L’Oasis (Association Salanganes/ La Rivière Saint-Louis) aura lieu un atelier introduction à la permaculture humaine. Repas partage. Coût : 63 euros la journée. Contacts : formations.salanganes@gmail.com - 0693302952.

• Un rappel : une exposition très importante pour la culture de notre mémoire historique est présentée à l’espace culturel Sudel Fuma en face de la mairie de Saint-Paul du mardi au samedi de 10h à 17h jusqu’à la fin de l’année 2017 sous le titre ‘’Marronnages’’ sur les combats de nos ancêtres contre l’esclavage. Renseignements au 0262 92 47 41 et au 0262 45 76 41.

• Autre rappel : à l’OMS du Port a lieu une exposition jusqu’au 31 mars : celle des Artistes de l’UDAR. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 - email : port.oms@wanadoo.fr

• Nous rappelons aussi que jusqu’au 2 avril à Mascarin (Jardin Botanique de La Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu) est présentée l’exposition de photos intitulée ‘’Pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie’’. Une œuvre de Dominique Laporte et Joël Baris, épris de cette ville et curieux de découvrir les Créoles de Pondichéry ainsi que les similitudes et différences avec notre île et cet ancien comptoir français. Contact : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23.