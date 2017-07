Des conférences sur les énergies polluantes et sur la pollinisation

• Le mardi 18 juillet à 18h à l’Arbradélis (Barachois, Saint-Denis), l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) organise un Cafeco sur : ’L’hydrogène vecteur énergétique ?’. Présentation et débat par Bruno Bourgeon. Contacts tél : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) - site : aid97400.lautre.net

• Le vendredi 21 juillet à 18h à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion (Les Colimaçons – Saint-Leu), le Conseil Départemental de La Réunion vous invite à participer à la conférence-débat sur : ‘’La pollinisation. Enjeux économiques et environnementaux face au déclin des abeilles’’, par François Payet et Élie Brunet, du Syndicat Apicole de La Réunion. La pollinisation, clé essentielle de la reproduction des végétaux, est en lien directe avec l’économie et la biodiversité dans son ensemble. Les modes de vie et de production ont considérablement évolué ces dernières décennies et mettent en péril le fragile équilibre auquel les abeilles contribuent bien qu’étant fortement touchées par un déclin inquiétant des colonies. Sur réservation : auprès de monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23. Entrée gratuite dès 17h 45.

• Au programme de la Lanterne Magique :

* ‘’Ganesh yourself ‘’, Emmanuel Grimaud, France/ 2016/ 67’, vendredi 21 juillet à 18h 30, Ciné Lacaze Saint-Denis. Tarif Unique 5€.

* ‘’Fantastic Mr Fox’’, Wes Anderson, Etats-Unis / 2010 / 1h28, samedi 22 juillet à 17h, Lespas culturel Leconte de Lisle, Saint-Paul. Tarif unique 5,50€.

* ‘’Les Fantastiques livres volants’’ de M. Morris Lessmore le samedi 22 juillet à 19h, Lespas culturel Leconte de Lisle, Saint-Paul. Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et de l’imagination. Tarif unique 5,50€.

• Un rappel de ce messsage de Sully Andoche sur la formation Rakontèr Zistoir : « Konm la dat i rapros, mi rolans in kou lo réklam pou la formasion Rakontèr Zistoir, nou roganiz 17 o 21 ziyé (gèt an gatir / PJ). Si zot na inn ti tan, tas moyin fé konèt, ou sinonsa vyin bat in karé zot minm. Mi anprofit pou sinyal azot, lo vandrodi 21 ziyé, an zourné, zot i pé ni war bann léstazyèr rakont zot zistwar ».

• Les journées mondiales de la semaine annoncées par l’UNESCO :

17 juillet : Journée mondiale de la justice internationale

18 juillet : Journée internationale Nelson Mandela

21 juillet : Journée mondiale de la malbouffe

• Avec un peu d’avance, nous vous transmettons cette annonce avec en pièce jointe les informations concernant le Festival Dékont’, Festival jeune public organisé autour de la tradition orale réunionnaise qui se déroulera au Bisik à Saint-Benoît du 24 au 28 juillet 2017.

• Autre info reçue avec un peu d’avance de la part de Richard Lee-Tin (contact : richardleetin@yahoo.fr) : l’annonce de la célébration du Guan Di 2017 à La Réunion du 11 au 15 août prochain à Saint-Denis (rue Sainte-Anne).

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association.

