Des débats sur le travail social et sur le film ‘’Merci Patron !’’

• Tout d’abord ce message du Farouk Issop que nous venons de recevoir : « Nous vous convions ce dimanche 11 juin à 10 heures pour une rencontre-débat autour du travail social. Lieu : 2 rue des fruits à pain à Sainte Clotilde. Intervenants : Maitre Ali Midoiri et Farouk Issop ; - La situation actuelle et propositions pour l’avenir par Ali Midoiri (30 minutes) ; - L’exemple du Prophète et de ses compagnons au service de la société (30 minutes). Débat : 30 minutes. Mohammad Farouk Issop - 0693 88 99 26 ».

• Le jeudi 15 juin à 18h 15 à l’amphi 4 Polénik (faculté de lettres) du Moufia, conférence présentée par les Amis de l’Université sur : ‘’Vivre à l’Île Bourbon au 18e siècle’’. Albert Jauze, s’appuyant sur des sources archivistiques incontestables, proposera aux historiens, aux curieux du passé insulaire, aux généalogistes, de découvrir les multiples aspects de la vie quotidienne des Bourbonnais de 1715 à 1789. Contact : 0692 77 49 20.

• Le vendredi 16 juin à 18h à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu, le Conseil Départemental de La Réunion vous invite à participer à la conférence-débat sur « L’Igname : aliment séculaire, universel et mystérieux », par François Maugis, de Energie Environnement. Sur réservation : auprès de monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23. Entrée gratuite dès 17h 45.

• Le 17 juin, la FRAC de La Réunion vous invite au art en live intitulé Chiromani, boule à facettes de Myriam Omar Awadi avec Eva M’doihoma.

• Le samedi 17 juin17h 30, vous êtes invités au Ron Baobab des Camélias.

• Un message d’ATTAC Réunion : « Lors du 1er Festival du Film Militant, le film ‘’Merci Patron !’’ avait rencontré beaucoup de succès, tellement de succès que nous n’avions pu accueillir toutes les personnes qui souhaitaient le voir ou le revoir pour mieux en débattre après la projection ! Yourtes en Scène et Attac Réunion vous proposent donc une ultime projection pour ce film truculent, le soir du deuxième tour des élections ; ainsi nous pourrons peut-être dire ensemble Merci Macron ! et définir la forme des résistances à venir, contre les patrons (le terme “patron” désigne les capitalistes : La face cachée des patrons, qui sont des indépendants, des artisans et des petits chefs d’entreprises qui accumulent les heures de travail pour boucler décemment leurs fins de mois et dont une part non négligeable vivent sous le seuil de pauvreté sont aussi des travailleurs exploités par le système) et contre les Macrons de toutes sortes ! Nous comptons donc sur vous pour faire de ce moment particulier dans la vie de notre pays, une soirée d’échanges et de débat qui sera animé par les camarades d’ATTAC ! Au plaisir de vous retrouver le dimanche 18 juin à 18 h aux Yourtes en Scène, Saint-Leu ».

• Un message de Régine Armoudom : « Je vous informe de la venue de médecins ayurvédiques, dans le cadre de la semaine internationale du yoga. Vous avez la possibilité d’avoir une consultation ayurvédique gratuite, d’un médecin spécialisé en ayurvéda du Ministère AYUSH de l’Inde, et d’un massage au tarif de 20 euros, le samedi 24 juin à Saint Denis, dans le planning horaire de 10h à 18h. Au cas où vous souhaiteriez une réservation, merci de le faire UNIQUEMENT EN APPELANT RÉGINE, au 0692 17 73 48. Ci-joint le programme de la journée internationale de yoga, prévue le 21 juin au petit stade de l’Est, à Saint-Denis ».

• Avec un peu d’avance, nous vous transmettons cette annonce d’ATD Quart Monde pour le 1er juillet : « Veillez recevoir une invitation pour la Journée Porte Ouverte ATD Quart Monde Réunion - Veillez afficher l’affiche sur vos lieux respectifs, le quartier et lieu de travail. - Nous comptons sur vous également de faire suivre par votre carnet d’adresse, réseaux sociaux, etc. pour une large diffusion. Merci d’avance. Cordialement. T. Simon ».

• Un messsage de Sully Andoche sur la formation Rakontèr Zistoir : « Konm la dat i rapros, mi rolans in kou lo réklam pou la formasion Rakontèr Zistoir, nou roganiz 17 o 21 ziyé (gèt an gatir / PJ). Si zot na inn ti tan, tas moyin fé konèt, ou sinonsa vyin bat in karé zot minm. Mi anprofit pou sinyal azot, lo vandrodi 21 ziyé, an zourné, zot i pé ni war bann léstazyèr rakont zot zistwar ».

• Un message de l’UFR Lettres et Sciences Humaines, qui « a le plaisir de vous convier à 4 manifestations scientifiques pendant le mois de juin 2017 :

- 16 juin : conférence de Géraldine Chouard (Université de Paris-Dauphine), organisée par l’Equipe d’Accueil DIRE : ’Francesca Woodman (1958-1981) : (de) mémoire de météore ou la photographie comme fulgurance », de 11h à 12h, en amphithéâtre 4 Polenyk.

- 16 juin : atelier thématique « Les pathologies liées au vieillissement », organisé par le CIRCI, l’ORIAPA (Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux personnes âgées) et Pour Etre Bien chez Soi (PEBCS), de 8h à 17h, en amphithéâtre Genevaux.

Pour le Doyen, le Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications (BTCR) UFR Lettres et Sciences Humaines - Université de La Réunion - 02 62 93 85 17 ».

Cercle Philosophique Réunionnais