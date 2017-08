Des journées chinoises, indiennes, malaisiennes… et réunionnaises

Cher-e-s ami-e-s de la philo à La Réunion, voici quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 32ème de l’année 2017, du lundi 7 au dimanche 13 août), reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par Jean Viracaoundin.

• Ce mardi 8 août de 9h à 18h au Moca, Wanda Yeng-Seng Brossard vous invite au Forum Économique Chine-Réunion. Wanda Yeng-Seng Brossard est la Présidente de la session ‘’L’esprit des Nouvelles Routes de la Soie : la Chine hors la Chine’’ et membre du comité d’organisation et du comité scientifique du Forum économique Chine-Réunion. Contact : wanda.yeng-seng@univ-reunion.fr

• Le Festival des arts indiens présente le Betwween 2017 à la salle Le Kerveguen de Saint-Pierre avec Sanjay Subramaniam (concert de musique carnatique, le 11 août à 19h), le théâtre dansé ‘’Panchatantra‘’ (le 12 août à 16h), danse Kathak /baharatanatiam (danseur de l’Afrique du Sud) et le concert de Arjun (musique pop indienne, le 12 août à 20 h). Le programme complet est sur la page Facebook ‘’festival des arts indiens’’. Info billeterie sur monticket.re - Logambal. Contact : 0692 82 58 00.

• André Béton annonce que la Galerie d’Art de l’Apéka accueille Chuah Shu Ruei de Kuala Lumpur (Malaisie) pour une exposition du 11 au 24 août. Vernissage les 12 et 20 octobre de 10 à 17h.

• Le Montfleury de La Plaine des Palmistes vous informe de sa Soirée Indienne du Briani le samedi 12 août à partir de 19h 30. Menu, adresse, info et réservation en pièce jointe. Contact : 0692 252 771 - 0692 232 355 - 0692 967 286.

• Vous êtes invités à venir profiter de ces dernières activités de vacances à Mascarin, avec ces nouveautés animées par Les Rencontres Alternatives : atelier réalisation d’un petit mobilier en palette (attention places limitées) et atelier création sur cartons sérigraphiés. C’est dimanche 13 août ! Contact : Monique Paternoster, responsable du projet scientifique et culturel Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion. Tél : 0262 24 92 27 - 0262 24 79 23.

• Nous rappelons que cette semaine (les 8, 9 et 11 août), au Tampon (successivement à la MJC, puis à la Mairie annexe des Trois-Mares et à la Salle d’animation ZAC Paul Badré, l’historien Enis Rockel tiendra des conférences sur ‘’Les prémices du peuplement de Bourbon’’. Plus d’infos au 0692 69 74 25.

• Avec un peu d’avance, nous vous informons que le mercredi 16 août à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse (ONU – 12 août), le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo sur la problématique suivante : ‘’Jusqu’à quel âge est-on jeune ?’’.

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association.

Cercle Philosophique Réunionnais