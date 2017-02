Des rencontres sur le patrimoine malgache et une soirée africaine

• Le mardi 21 février de 18h à 20h 30 à ’L’ArbraDelis’’, 1 Place Sarda Garriga au Barachois à Saint-Denis, l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) organise une rencontre sur ’Les Requins, clef de voûte des écosystèmes marins ?’. Présentation et débat par Clément Trystram, docteur ès-biologie marine. www.aid97400.re Contact 0262569622 ou BB (0692054505) ou JMT (0692029271).

• Le mardi 21 février à 18h 30, La Bibliothèque départementale de La Réunion organise une conférence grand public sur ‘’Penser la spiritualité en terre réunionnaise au XXIème siècle’’ de Jacqueline Andoche, Maître de Conférences en Anthropologie à l’Université de La Réunion.

• Madagascar et son patrimoine seront à l’honneur pendant 4 jours ! Soyez au rendez-vous musical, cinématographique, littéraire et plus encore !

1/ Jeudi 23 février à 18h au théâtre Canter, campus du Moufia, avant-première française et indianocéanique de ‘’Songs for Madagascar’’, le dernier film de César Paes en présence de César Paes, des Musiciens de Madagascar All Stars (Eric Manana, Regis Gizavo, Olombelo Ricky, Eusèbe Jaojoby, Dama de Mahaleo, Justin Vali).

2/ Vendredi 24 février de 8h 30 à 17h, Amphie Élie, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Campus du Moufia, ‘’Journée de Recherche, Regards croisés sur le patrimoine malgache, transmission et régénération d’un héritage vivant’’, avec une table-ronde sur ‘’Songs for Madagascar’’ le matin avec la conseillère scientifique du film, Ulrike Meinhof de l’Université de Southampton, César Paes et les musiciens de Madagascar All Stars pour débuter la matinée. Et la présence de Johary Ravaloson, écrivain multiprimé (Zafimaniry intime, Vol à vif, Les Nuits d’Antananarivo etc. ) pour démarrer l’après-midi. Communications sur le cinéma, la musique, la littérature etc.

3/ Samedi 25 février et mercredi 1er mars, salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît (conservatoire), concert des Madagascar All Stars. Tout est en entrée libre ! Voir le programme en pièce jointe. Contact : honore.rabesahala@wanadoo.fr

• Jean-Pierre Chamodot est un éminent Thérapeute Diplômé d’Etat en France, Formateur et Conférencier qui a synthétisé différentes approches scientifiques et des traditions en matière de bien-être, permettant une nouvelle compréhension de l’être humain. D’où, en une séance de soin, il articule ses outils du bien-être du 3ème millénaire (anatomique, énergétique, holographique et quantique) pour accélérer la libération des mémoires nocives, et procurer immédiatement un rallongement des tissus, un rétablissement du bien-être des cellules et de toute la physiologie fonctionnelle, avec des répercussions positives sur l’aisance physique. Car pour Jean-Pierre Chamodot, libérer cet organe vital si peu connu qu’est le Cœur Péricarde (porte d’entrée des émotions, point de rencontre corps, âme, esprit), c’est rétablir la santé, ainsi que le contact avec sa conscience et donc de s’ouvrir à l’amour, la paix et la joie, au bien-être global voire spirituel. Vous pourrez trouver en fichier joint 4 conférences du 23 au 27 février dont un autre Jean-Pierre, cette fois-ci Desmurger, Thérapeute à Saint-Denis se fera un grand plaisir de vous renseigner sur son séjour prometteur à cette adresse : jpdesmurger@gmail.com. 00 262 692 68 70 70.

• Le jeudi 23 février à 18h 30 à Saint-Denis à la médiathèque de La Montagne (41 rue des Palmiers) une conférence est organisée par les Amis de l’Université sur ‘’Langue et répertoire créoles : description et valorisation’’, présentée par Fabrice Georger (Docteur en sciences du langage créolistique Université de La Réunion : 1988 – 2011, Chercheur associé à l’équipe de recherche sur les espaces créoles et francophones, Thèse de Doctorat en Sciences du langage présentée et soutenue publiquement le 28 novembre 2011 (Université de la Réunion). Contact : http://amis-univ-reunion.fr - 0692 77 49 20.

• Le vendredi 24 février à 18h 30 au Patio des auteurs de la Bibliothèque Départementale de La Réunion aura lieu la présentation du dernier ouvrage de Monique Séverin, intitulé ‘’La Bâtarde du Rhin’’. Ce roman, paru aux Editions Vents d’ailleurs, vous sera présenté par Monique Mérabet et l’auteure elle-même.

• Le vendredi 24 février à 18h 30 au Ciné Lacaze (Saint Denis), aura lieu la soirée d’ouverture de Kazadoc 2017 avec le film ‘’La Vierge, les coptes et moi…’’ de Namir Abdel Messeeh (2012/ France-Qatar-Egypte/ 91’). Tarif unique 5€.

• nous vous transmettons cette annonce de francis bourquin pour une soirée africaine le 25 février : « chers amis, bon soir ! Une authentique ambiance africaine avec la gastronomie, les jus gingembre et bissap, la musique balafon cora... Et zot tout ! Je vous donne donc rdv le samedi 25 fevrier 2017 vers 19h30 au Liboke qui se situe 43 rue du four a chaux a saint pierre. Pour reserver il vous suffit de telephoner à Tina au 0692 680 946. Preciser simplement (si vous le souhaitez...) : ’table de Carole et Francis’ ! Nous allons passer ensemble une excellente soiree ! Conviviale, gastronomique et musicale... Le port de vos vêtements africains est non seulement autorisé, mais obligatoire ! Qu’on se le dise... See you soon, bises et amitiés, Francis. Nb : le Liboke ??? ’nom donné à la façon de faire cuire le poisson, autrefois, chez les pêcheurs zaïrois, avec des feuilles de bananier’. Tina ! ».

• Nous rappelons qu’à l’OMS du Port, jusqu’au 23 février, aura lieu l’exposition de l’artiste peintre Elisabeth Levasseur qui expose ses œuvres à l’Espace Françoise Mollard. Une autre exposition aura lieu au même lieu du 27 février au 31 mars : celle des Artistes de l’UDAR. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 - Email : port.oms@wanadoo.fr

• Nous rappelons aussi que jusqu’au 2 avril à Mascarin (Jardin Botanique de La Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu) est présentée l’exposition de photos intitulée ‘’Pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie’’. Une œuvre de Dominique Laporte et Joël Baris, épris de cette ville et curieux de découvrir les Créoles de Pondichéry ainsi que les similitudes et différences avec notre île et cet ancien comptoir français. Contact : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23.

Cercle Philosophique Réunionnais