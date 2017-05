Goûter-philo sur le sens du vote et célébration du 10 Mai

• Le mardi 2 mai, le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai au Théâtre du Grand Marché (Saint-Denis), la Compagnie Lolita Monga présente la sortie de sa dernière création ‘’La Fugue’’. Deuxième opus de la recherche de la Compagnie sur le maronaz. « Le spectacle aborde un des aspect intime du maronaz contemporain, celui de la fuite (la fugue ?). Ces personnes qui disparaissent du jour ou lendemain, laissant derrière eux un système (familial, professionnel, social, culturel,…) jugé trop oppressant et enfermant (les lignes dures de Deleuze et Gattari). La pièce parle de ces ’disparus’ au travers de leurs témoignages et de la parole des ‘’restants’, les membres de leur famille qui mettent toute leur énergie à les retrouver et qui au sein d’une association vont être amenés à se questionner intimement sur leur propre notion de liberté. La pièce est portée par cinq comédiens : Rachel Pothin, Judith Profil, Lolita Monga, Florient Jousse, Olivier Corista. Les chants de Judith Profil, les photographies de Laurent Zitte et les lumières de Valérie Foury dessinent l’univers du spectacle. Chacun dans cette histoire sensible, poétique et engagée pourra se reconnaître ». (voir le programme en pièce jointe)

• Le mercredi 3 mai à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, dans le cadre de l’élection présidentielle, le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo sur le thème : ‘’Pourquoi on vote ?’’. Une rencontre libre et gratuite, ouverte à tout public.

• Le mercredi 3 mai à 18h 30, la Bibliothèque départementale de La Réunion vous convie à la conférence grand public sur ‘’Voyage à La Réunion et en Afrique orientale des explorateurs allemands Carl Claus von der Decken et Otto Kersten dans les années 1860’’, de Marlène Tolède, Docteur en littérature et civilisation du monde germanique.

• Nous vous transmettons à nouveau cette invitation de Rasine Kaf pour la célébration du 10 Mai, qui commence dès ce vendredi 5 mai à Saint-Denis par une exposition et une conférence : « Dalon, dalone bonswar. Nou anvoy azot lo program nout bann zaksyon dan lo kad lo 10 mé 2017. Nou sré kontan zot i akonpagne anou dan se konba. Ghislaine Mithra-Bessière, association Rasine Kaf ». (voir le programme complet en pièce jointe)

• Le 10 Mai sera également célébré à la Maison du Patrimoine à Sainte-Suzanne (ancienne gare ferroviaire), avec notamment le mardi 9 mai à 18h :

- Inauguration de l’exposition ‘’De l’abolition de la traite négrière à l’abolition de l’esclavage, les chemins de la liberté, 1817-1848’’. Une réalisation de l’Association Développement Solidaire Projet Réunion.

- Film documentaires sur la traite négrière, spectacles.

Et le mercredi 10 mai de 9h à 18h, un projet de l’Association CODEM :

- Exposition sur la traite négrière

- Poésies autour de l’esclavage

- Diffusion de films documentaires sur la traite négrière

- Diffusion du film ‘’La route de l’esclave et de l’engagé, dernière étape La Chine’’ en hommage à Sudel Fuma

- Ateliers maloya

- Littérature sur la traite négrière et l’esclavage

- Portraits de femmes esclaves

- Ateliers pédagogiques pour les enfants

- Spectacle.

(Voir le programme complet en pièce jointe)

Cercle Philosophique Réunionnais