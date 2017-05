La célébration réunionnaise du 10 Mai

Quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 18ème de l’année 2017, du lundi 1er au dimanche 7 mai), reçues et transmises par le Cercle Philosophique Réunionnais, présidé par Jean Viracaoundin.

• À partir de ce samedi 6 mai, à l’occasion de la sortie de leur 2ème CD, Les Vwadhéva vous présentent leur nouveau spectacle de ségas, maloyas et romances créoles harmonisés spécialement pour leurs 4 voix et rythmées par les percussions de Fred Ladauge. En voici le programme :

Le samedi 6 mai à 20h au TEAT Plein Air de St-Gilles sur la scène du Badamier http://www.theatreunion.re/11_programmation/fiche.php?num=193

Le dimanche 21 mai à 14h Sieste acoustique Le Zinzin 153 Avenue Daniel Ramin, Grands Bois https://www.facebook.com/events/380905295636759/

Le mercredi 24 mai à 20h à Yourtes en Scene à St-Leu http://yourtesenscene.com/2405-les-vwadheva/

Le samedi 3 juin à 19h30 au Théatre Conflore à Champ Borne https://www.theatreconflore.fr/

Le dimanche 4 juin 16h30 au Théatre Conflore à Champ Borne https://www.theatreconflore.fr/

Le samedi 17 juin à 16h à la Médiathèque du Tampon.

• Le lundi 8 mai dans l’Ouest (Le Port – Saint-Paul) et le mercredi 10 mai dans le Nord (Sainte-Suzanne – Saint-Denis) auront lieu des événements pour célébrer le 10 Mai et donc cultiver notre mémoire à propos de l’esclavage dans notre pays. Voir les annonces de ces événements en pièces jointes.

• Le mardi 9 mai à 18h au Barachois, à ’L’ArbraDelis’’, l’AID organise une rencontre sur le thème : ‘’Présidentielle 2017 - Second Tour : Et maintenant ?’’. Présentation et débat par Bruno Bourgeon. Contact, tél : 0262569622, BB(0692054505) ou JMT (0692029271) ou aid97400.lautre.net

• Le mardi 9 mai à 18h 15 au Centre Lucet Langenier, conférence présentée par les Amis de l’Université sur ‘’La lèpre à La Réunion, hier et aujourd’hui’’, par Monique Risso, Docteure en histoire. Contact : 0692 77 49 20.

• La bibliothèque Alain Peters vous communique son programme pour le mois de Mai. Mardi 9 Mai : Atelier d’écriture avec l’auteur Jacques Dumora. Jeudi 11 Mai : Ateliers scientifiques avec Sciences réunion. Vendredi 12 Mai à 19h : Concert Groupe LAOSI. Tout public. Entrée libre

• Anne Fontaine vous invite à découvrir l’exposition ’Révolution Silencieuse’ où vous aurez l’occasion de voir une partie de son travail. Le vernissage aura lieu le 13 Mai à partir de 17h00 à la galerie d’art de l’Apeka au Bourg Murat, le dimanche 14 mai de 10 à 17h. Pour ceux qui n’auront pas la possibilité de venir à cette date, l’exposition sera visible pendant un mois. Contact : 0693 04 47 30

• Avec un peu d’avance, nous vous informons que la prochaine conférence de Farouk Issop aura lieu le samedi 27 mai à 15 heures à la Bibliothèque Alain Peters du Moufia. Thème : L’Humanisme de l’Islam. Contact : 0693 88 99 26.

• Ho Hai Quang, président d’Orange DiHoxyn, vous informe que la presse vietnamienne parle du procès lancé par Mme Tran-To-Nga dans plusieurs journaux. Voici la version française sur le site :http://lecourrier.vn/soutenez-le-combat-de-tran-to-nga-/406401.html - Contact : 02 62 44 79 38 - http://www.orange-dioxin.com/

Cercle Philosophique Réunionnais