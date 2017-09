• L’association REAGIES œuvre en faveur de l’Amitié entre La Réunion et Madagascar depuis une trentaine d’années. Elle commémore le 70ème anniversaire des événements du 29 mars 1947 au cours desquels périrent 100.000 Malgaches. Après une évocation historique devant 250 personnes le 4 décembre 2016 à Saint-Leu, puis le déplacement d’une délégation de 14 personnes à Moramanga le 29 mars 2017, elle consacre une semaine à réfléchir sur l’avenir des relations entre La Réunion et Madagascar, à travers 4 initiatives publiques.

Mardi 5 sept. à Saint-Pierre : vernissage de l’exposition “Plus fort l’Amitié”, à 16h 30, Salle Kervegen.

Mercredi 6 sept. à Sainte-Suzanne : projection du film “Ilo Tsy Tsy”, à 18h 30, à la Médiathèque Aimé Césaire.

Jeudi 7 sept. à Saint-Paul : conférence sur l’avenir en commun La Réunion-Madagascar, à 18h, au restaurant Chez Paul.

Vendredi 8 sept. à Saint-Denis : dîner solidaire, 19h30, au restaurant Gare du Nord.

L’association vous invite aux différentes activités et vous remercie, par avance, de votre présence. Pour le dîner du 8 septembre, des cartes d’entrée sont en circulation. La contribution s’élève à 35 euros. Info/contact : reagies974@gmail.com tél. 0692 732 589.

• Le mercredi 6 septembre à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse (ONU – 12 août), le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo sur la problématique suivante : ‘’Jusqu’à quel âge est-on jeune ?’’. Rencontre libre et gratuite, ouverte à tout public.

• Le mercredi 6 septembre à 18h 30, la Bibliothèque départementale de La Réunion vous convie à la conférence grand public « Quand la propagande s’invite dans la Grande Guerre… 1914-1918 – L’aviation à travers les cartes postales patriotiques », de Eric Boulogne, Membre de l’Académie de l’île de La Réunion.

• Le jeudi 7 septembre aux Tamarun, 8 rue des Argonautes à La Saline Les Bains, Antenne Réunionnaise de l’Institut de Victimologie et l’Association de Défense des Familles et de l’Individu Victimes de dérives sectaires organisent un colloque sur ‘’Victimologie et Dérives Sectaires’’. Contacts : - ARIV : 24 rue Henri Vavasseur HLM Pélagos Local 9002 Saint-Denis Tel : 06 92 61 08 88 / 02 62 19 07 56 - ADFI : Résidence Papyrus Apt 60 12 rue Nantier Didiée Sainte-Clotilde Tel : 06 92 40 20 85.

• D’Îles en Doc organise chaque mois des projections de documentaires de la zone océan Indien. Ce semestre, on vous propose de découvrir deux films autour de la musique, un documentaire sensible sur la transmission entre un père et son fils, ainsi qu’une fiction sur la fin de la canne à l’Île Maurice. ‘’Mahaleo’’, un film de César Paès et Raymond Rajaonarivelo, est à voir les : - Vendredi 8 septembre, 18h30, Auditorium Harry Payet / Saint-Joseph, entrée libre. - Samedi 9 septembre, 16h, Salle Lislet Geoffroy / Médiathèque Saint-Pierre, entrée libre. - Mardi 12 septembre, 18h30, Le Séchoir / Piton Saint-Leu, 5 €. - Jeudi 21 septembre, 18h 30, Lespas Leconte Delisle / Saint-Paul, 6€.

• Autres projections : celles de la Lanterne Magique, avec le vendredi 8 septembre à 18h 30 au Ciné Lacaze : ‘’Fuocoammare, par-delà Lampedusa’’. Film récompensé par l’Ours d’or du festival de Berlin et nommé meilleur documentaire aux Oscars, film événement qui donna envie au pape de rencontrer Gianfranco Rosi son réalisateur et à Matteo Renzi d’en faire 27 copies pour ses homologues européens... Vous pouvez acheter votre billet à l’avance, soit au ciné Lacaze soit par internet. Contact : jacques.penitot@gmail.com

• L’École du Jardin Planétaire présente à nouveau de nombreuses actions pour défendre la biodiversité à La Réunion.

Contact : +262(0)6 92 25 25 76 contact@ecoledujardinplanetaire.re

• Nous rappelons que cette semaine (les mardi 5, mercredi 6 et vendredi 8 septembre, de 17 à 19h) au Tampon (successivement à la MJC, puis à la Mairie annexe des Trois-Mares, et puis à la Salle d’animation ZAC Paul Badré), l’historien Enis Rockel tiendra des conférences aves les Amis de l’Université sur le thème : ‘’Mythes, légendes et saints particuliers’’. Plus d’infos au 0692 69 74 25.

• Voici le programme du philosophe Farouk Issop pour le mois de septembre : Samedi 9 à 13h 45, cours à La Possession - Dimanche 10 à 8h 30, cours à Sainte-Clotilde - Samedi 16 à 15h, conférence à la Bibliothèque du Moufia - Dimanche 17 à 8h, cours à Saint-André - Dimanche 17 à 15h, cours à Sainte-Suzanne - Jeudi 21 à 18h 30 conférence en duo avec Éric Magamootoo à Saint-Pierre (salle Kerveguen) - Samedi 23 à 13h45, cours à La Possession - Samedi 23 à 18h 30, conférence en duo avec Éric Magamotoo à la Médiathèque de Saint-Benoît - Dimanche 24 à 8h 30, cours à Sainte-Clotilde - Jeudi 28 à 18h 30, conférence à la Médiathèque de Saint-André - Samedi 30 à 15h, échanges autour de divers ouvrages à la Médiathèque de Sainte-Suzanne. Contact : farouk.issop@gmail.com