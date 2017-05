La Semaine du Développement Durable

• Un message de Ciné-campus pour ce lundi 29 mai : « Chers adhérents et amis de Ciné-campus, pour cette dernière séance de la saison, nous vous invitons à redécouvrir le cinéma d’Almodovar à travers l’une de ses premières œuvres, ‘’Qu’est ce que j’ai fait pour mériter çà ?’’. Jean-François Medina, Président de Ciné-campus ».

• Nous rappelons que du mardi 30 mai au lundi 5 juin aura lieu officiellement l’édition 2017 de la traditionnelle Semaine Européenne du Développement Durable. À La Réunion, cette célébration a été lancée à la Maison du Patrimoine de Sainte-Suzanne dès le vendredi 26 mai avec la présentation d’une grande exposition sur la préservation de l’eau. Une exposition à voir jusqu’au 18 juin.

• À ce sujet, nous vous rappelons avec un peu d’avance que le mercredi 7 juin à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo ouvert à tout public sur le problème de l’importance du développement durable pour l’humanité.

• Le mardi 30 mai à 18h 30 à la Bibliothèque Départementale de La Réunion (Saint-Denis), les Amis de l’Université animent une conférence sur ‘’120 ans de cinéma italien’’ avec Christian Muenier et la participation de l’association CIAO Réunion. Contact : 0692 77 49 20.

• Pour le mercredi 31 mai à 20h à Stella, un appel aux ‘’Amis du Théâtre Vollard, Culturissimons-nous’’ : « Notez sur vos agendas une soirée intéressante de lectures musicales de Rock Sakay (E. Genvrin) et Tropiques de la violence (N. Appanah) avec Rachel Pothin, Emmanuel Genvrin et Jean-Luc Trulès aux côtés de Daniel Mesguich. Entrée libre ! Tél au 0262 31 70 00 ».

• Un messsage de Sully Andoche sur la formation Rakontèr Zistoir : « Konm la dat i rapros, mi rolans in kou lo réklam pou la formasion Rakontèr Zistoir, nou roganiz 17 o 21 ziyé (gèt an gatir / PJ). Si zot na inn ti tan, tas moyin fé konèt, ou sinonsa vyin bat in karé zot minm. Mi anprofit pou sinyal azot, lo vandrodi 21 ziyé, an zourné, zot i pé ni war bann léstazyèr rakont zot zistwar ».

• Un message de l’UFR Lettres et Sciences Humaines, qui « a le plaisir de vous convier à 4 manifestations scientifiques pendant le mois de juin 2017 :

- 3 juin : ’Journée des doctorants et jeunes docteurs’, organisée par l’Equipe d’Accueil DIRE (Mme Duboin), en amphithéâtre 5 Sudel Fuma, de 9h à 13h.

- 16 juin : conférence de Géraldine Chouard (Université de Paris-Dauphine), organisée par l’Equipe d’Accueil DIRE : ’Francesca Woodman (1958-1981) : (de) mémoire de météore ou la photographie comme fulgurance’, de 11h à 12h, en amphithéâtre 4 Polenyk.

- 16 juin : atelier thématique ’Les pathologies liées au vieillissement’, organisé par le CIRCI, l’ORIAPA (Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux personnes âgées) et Pour Etre Bien chez Soi (PEBCS), de 8h à 17h, en amphithéâtre Genevaux.

- 20 juin : conférence du Pr Dario Gamboni, ’Archives et laboratoire : lumières nouvelles sur Odilon Redon et Paul Gauguin’, organisée par l’Equipe d’Accueil DIRE (M. Terramorsi), de 17h à 19h, en amphithéâtre 5 Sudel Fuma. Nous joignons, pour information et à la demande de M. Terramorsi, la page de titre de la thèse de doctorat es Lettres qui sera soutenue par Mme Malmon le 24 juin et dont M. Gamboni sera membre du jury.

Nous vous invitons à consulter les contenus de ces manifestations sur les affiches, téléchargeables sur la page web du BTCR et sur la page d’accueil de l’UFR. Cordialement.

Pour le Doyen, le Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications (BTCR) UFR Lettres et Sciences Humaines - Université de La Réunion - 02 62 93 85 17 ».

• Nous vous rappelons que Les Vwadhéva vous présentent leur nouveau spectacle de ségas, maloyas et romances créoles harmonisés spécialement pour leurs 4 voix et rythmées par les percussions de Fred Ladauge.

Le samedi 3 Juin à 19h 30 au Théatre Conflore à Champ Borne - https://www.theatreconflore.fr/ avec repas

Le dimanche 4 juin à 16h 30 au Théatre Conflore à Champ Borne -https://www.theatreconflore.fr/

• Nous vous transmettons ce message du Comité Solidarité Chagos La Réunion : « La délégation chagossienne a été reçue au Vatican. Le Vatican condamne les actes d’injustice commis contre les Chagossiens. La délégation du Groupe Réfugiés Chagos, emmenée par Olivier Bancoult, était composée d’une dizaine de personnes, toutes impliquées depuis de longues années dans les luttes des Chagossiens pour le retour sur la terre natale. Elle a été reçue le 17 mai dernier pour une réunion de travail et d’échanges avec le secrétaire d’Etat du Saint-Siège, l’archevêque Paul Gallagher. Mais auparavant elle a eu une audience avec le pape François, ce qui a constitué une excellente surprise et un puissant encouragement pour tous les membres de la délégation. Olivier Bancoult a parlé d’une ’rencontre positive’, en soulignant que l’archevêque avait une bonne connaissance du dossier des Chagos et qu’il avait été à l’écoute de l’appel des Chagossiens à mettre enfin un terme à cinquante ans d’injustice : ’L’archevêque Gallagher condamne les actes d’injustice commis contre les Chagossiens ». La délégation a évoqué la prochaine visite au Vatican du président américain Trump. « Paul Gallagher nous a promis d’évoquer la situation des Chagossiens avec les hauts officiels qui accompagneront le président Donald Trump. Il s’agit de voir si le gouvernement américain pourrait être plus sensible à la cause chagossienne », a déclaré le révérend Mario Li Hing, qui accompagne la délégation, au journal l’Express de Maurice. La délégation a évoqué également l’état des tombes laissées à l’abandon à Diego Garcia, Peros Banhos et Salomon. Olivier Bancoult a mentionné la nécessité de sauver ces lieux de culte et cimetières. « Le Vatican a écouté la voix des Chagossiens. Nous espérons qu’il y aura quelque chose de positif qui sortira de cette rencontre », a conclu Olivier Bancoult. Pour le Comité Solidarité Chagos La Réunion, Georges Gauvin, président. Alain Dreneau, secrétaire ».

Cercle Philosophique Réunionnais