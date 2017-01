La suite des conférences et stages de méditations du Dr Jacques Vigne

• Nous vous rappelons que cette semaine continue le cycle de conférences et stages de méditations animés pendant le mois de janvier par le Dr Jacques Vigne. Voir le programme complet en pièce jointe.

• Nous vous transmettons aussi cette invitation du mouvement ATD Quart Monde à La Réunion à tous ses alliés potentiels à participer à une rencontre le samedi 21 janvier prochain à son siège sur le bord de mer de Trois-Bassins :

« Invitation. Première Rencontre des Alliés (es) et Amis (es). Mobilisation 2017. Dans le cadre de la Mobilisation Internationale 2017, lancée par le Mouvement ATD Quart Monde, vous êtes invités à une rencontre des alliés (es) et amis (es), le samedi 21 janvier 2017 de 9h à 12h 30 à la maison Quart Monde – Trois Bassins. Ordre du jour : Connaissance des grands événements marquants la Mobilisation 2017 - Rôles et responsabilités des Alliés (es) attendus - Le lancement officiel de la Mobilisation 2017 à La Réunion : le 12 février - Proposition de programme officiel – Divers. Vue l’importance de cette rencontre, votre présence est vivement souhaitée. Le président et l’équipe d’animation ».

• Avec un peu d’avance nous vous transmettons cette invitation de Marie-Claude Firminy à sa « séance TM ozekoze du mardi 7 février 2017- au 4 allée des Roses -la Providence – Saint-Denis (pour venir prendre le bd Sud - puis rue des ruisseaux Noirs - puis bd la providence - au niveau du lavoir juste à coté du garage pneu Sautron se trouve la ruelle - juste après le feu en continuité du bd de la providence au niveau de la cave à vin/pizzeria - se trouve un parking en terre - vous pourrez vous garer facilement). Je vous remercie d’annoncer votre venue par retour. Et n’hésitez pas à informer votre entourage qui peut être intéressé(e) à développer ses capacités oratoires tout en s’amusant, et évoluer dans un groupe bienveillant. Marie Claude 0692 13 67 08 Ozekoze Club ozekozeclub@yahoo.com ».

• Nous vous transmettons aussi cette annonce de Francis Bourquin : « J’ai le plaisir de vous annoncer la parution du N° 10 de la magnifique Revue ’ULTREÏA !’. Janvier 2017. Spiritualité-Métaphysique-Philosophie-Ethnologie-Symbolisme. ’Plus Loin, Plus Haut...sur les Chemins de la Sagesse’. Le Dossier de ce Numéro est consacré au Thème suivant : ’Neurosciences, Philo, Ecologie, Méditation...Refonder l’Ecole’. Dans ce N° 10, vous retrouverez les signatures de Françoise BONARDEL, Florence QUENTIN, Anne et Fabian DA COSTA, Eric GEOFFROY, Frédéric LENOIR, JMG LE CLEZIO, Patrick LAUDE, Franck LALOU, Fabrice MIDAL, etc... Toutes les Traditions de Spiritualité ont le loisir de s’illustrer pleinement au sein de cette magnifique Revue ULTREïA... Francis Bourquin - www.revue-ultreia.com ».