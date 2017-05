Lancement de la Semaine du Développement Durable

• Armand Dauphin d’Ohana Cinéma nous informe que « le réalisateur du film ‘’Sac la mort’’, Emmanuel Parraud, rencontrera les spectateurs au cinéma Ritz de Saint-Denis le dimanche 21 mai après les séances de 15h, 18h et 21h, et puis au cinéma Rex de Saint-Pierre le lundi 22 mai après la séance de 18h.

Voici quelques citations de la presse en France au sujet de ce film : ’Un drame social pétri de vérité sensible.’ L’Humanité. - ’Emmanuel Parraud part sur des terrains cinématographiquement repérables (le polar, le fantastique) pour mieux déterritorialiser le cinéma en le frottant à une parole, une temporalité et un imaginaire encore inexplorés.’ Libération. - ’Un film étrange dont l’esthétique dépouillée consitue la plus grande qualité.’ StudioCinéLive. - ’Tournée à La Réunion avec des acteurs non professionnels, cette fiction a le charme du cinéma de Pagnol : autour d’une table, on discute entre amis ; le rhum remplace le pastis et les dialogues en créole créent une musique joliment dépaysante.’ Télérama. – ‘’’Sac la mort’ raconte le cheminement mental d’un personnage convaincu d’être l’objet d’une malédiction, dans un bourg de La Réunion écartelé entre les vieilles superstitions et le monde moderne.’ Les Fiches du cinéma. - ’La dramaturgie simple et forte qu’impose le scénario les force à endosser la misère de leurs personnages et, pour le premier d’entre eux, une souffrance qui sourd de l’écran, comme si le sac la mort s’était déchiré.’ Le Monde ».

• Le mardi 23 mai à 18h à Saint-Denis, au Barachois, à ’L’ArbraDelis’’, l’AID (Association Initiatives Dionysiennes) organise un Cafeco sur : ’Le Scénario NégaWatt’. Présentation et débat par Bruno Bourgeon ; contact tél : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) ou aid97400.lautre.net

• Le mardi 23 mai à 18h 15 au Centre Lucet Langenier de Saint-Pierre, conférence présentée par les Amis de l’Université sur ‘’Vivre à l’Île Bourbon au 18ème siècle’’, par Albert Jauze (docteur en histoire). Contact : 0692 77 49 20.

• Le vendredi 26 mai de 18h 30 à 19h 30, ‘’Le Patio des Auteurs’ à la Bibliothèque départementale de La Réunion sera consacré à la présentation de livres consacrés aux plantes médicinales.

• Le vendredi 26 mai à 18h 30 à l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis, conférence présentée par les Amis de l’Université sur ‘’Les naufragés de Tromelin : ils ont survécu… ?!’’, par Olivier Fontaine-Kermarrec (Formateur-Instructeur en survie tropicale Officier de Sûreté Maritime (SSO), Breveté Anti-Piraterie. Premier-maître® de la Marine Nationale Président du C.E.F.T.). Contact : 0692 77 49 20.

• Du 30 mai au 5 juin aura lieu officiellement l’édition 2017 de la traditionnelle Semaine Européenne du Développement Durable. À La Réunion, cette célébration sera lancée à la Maison du Patrimoine de Sainte-Suzanne dès le vendredi 26 mai avec la présentation d’une grande exposition sur la préservation de l’eau. Une exposition à voir jusqu’au 18 juin.

• À ce sujet, nous vous informons avec un peu d’avance que le mercredi 7 juin à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo ouvert à tout public sur le problème de l’importance du développement durable pour l’humanité.

• Le samedi 27 mai à 15h à la bibliothèque Alain Peters du Moufia, Farouk Issop, professeur des sciences islamiques et philosophiques, tiendra une conférence sur le thème : ‘’L’Humanisme de l’Islam’’. Contact : 0693 88 99 26.