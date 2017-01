Le début des conférences et méditations de Jacques Vigne

• Michael Hanna, le fils américain de Guy Pignolet, sera de retour à La Réunion du 2 au 7 janvier prochain. Producteur-réalisateur indépendant, Michael Hanna a reçu un Emmy Award pour son documentaire ’The Storm’ sur le cyclone ’Katrina’ qui avait ravagé La Nouvelle Orléans. Michael Hanna sera heureux de rencontrer les réalisateurs et les professionnels réunionnais de la vidéo à l’Hôtel Le Saint Denis, sur le Barachois, le mardi 3 janvier prochain, entre 12h et 18h. RSVP à l’adresse <Michael.Hanna@science-sainte-rose.net>

• Ce jeudi 5 janvier de 20h 30 à 23h chez Chanya (Lotissement Carosse, Saint-Gilles les Bains) aura lieu la première conférence tenue par le Docteur Jacques Vigne, médecin psychiatre, conférencier, yogi et écrivain sur ‘’La méditation pour se libérer des blessures du passé’’. Uniquement sur réservation auprès de Chanya (0693 13 50 44). Repas partage. Entrée 10 euros. Le vendredi 6 janvier de 20h 30 à 23h au Centre Shakti Academy (44 rue du commerce, Saint-Paul - entrée sous le porche, 3è étage), seconde conférence sur ‘’Vipassana : méditation bouddhiste - La claire vision intérieure’’. Contact : Régine au 0692 17 73 48). Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle). De nouveau parmi nous pour un mois, le Dr Jacques Vigne, prodiguera un cycle de conférences, ainsi que 3 stages de méditations : 2 en week- ends, et un sur une décade (Vipassana : méditation bouddhiste). Voir le programme complet en pièce jointe.

• Une invitation de Guy Pignolet pour ce vendredi 6 janvier : « Chers amis de La Réunion et de la Russie, Noël, Nouvel An, Noël encore, Nouvel An encore, c’est la période des fêtes ! A l’occasion du Noël Russe, vendredi prochain 6 janvier 2017, j’ai prévu de faire un moment de convivialité sous la Porte des Mondes, autour de 20 heures. Ce sera une joie de vous retrouver, tous ceux qui pourront venir, avec quelques boissons et quelques petites douceurs à partager, le temps de faire quelques photos. Apportez quelques décorations, des lumières, de la musique, et encore des lumières et n’hésitez pas à partager cette invitation. Amitiés et toutes nos pensées pour le souvenir de Vladimir. Guy Pignolet - SMS 0692 15 95 77 ».

• Nous vous transmettons les vœux reçus de plusieurs associations culturelles réunionnaises pour 2017 :

— Idriss Issop-Banian, président du Groupe de Dialogue Inter-religieux de La Réunion : « Beaucoup d’entre nous s’apprêtent pour le réveillon. Nos amis chrétiens célébreront Noël alors que nos amis juifs débuteront la célébration de Hanoukka qui dure huit jours. Les lampions du sapin et les bougies de la ménorah vont se faire des clins d’œil. Chrétiens et juifs vont célébrer la victoire de la lumière et l’avènement de l’espérance. Que vos cœurs soient inondés de sérénité et de paix ! Soyons tous des Artisans de paix et d’espérance. Je vous transmets aussi le message de notre ami parisien Khaled Roumo du GAIC (Groupe d’ amitié islamo-chrétienne) avec son ‘’cadeau’’ en pièce jointe. Pour ma part je voudrais partager avec vous ce miracle de Noël qui nous vient du Pakistan : dans ce pays où Sunnites et Chiites se tapent dessus à longueur d’année et où les chrétiens sont souvent persécutés par la loi inique anti- blasphème, voilà qu’un train va répandre l’espérance de Noël à travers ce pays à majorité musulmane. Lisez aussi cette autre note d’espérance qui nous arrive de l’Iraq :

http://www.saphirnews.com/Au-Pakistan-un-train-de-Noel-pour-promouvoir-la-paix-interreligieuse_a23279.html

http://www.saphirnews.com/A-Bagdad-un-sapin-de-Noel-geant-offert-par-un-musulman-aux-chretiens-d-Irak_a23271.html

Soyons tous des Artisans de paix et d’espérance. Fraternellement. Idriss ».

Message de Khaled Roumo : Paix, Salam, Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année ! « Je suis la voie », nous dit Jésus d’après les Evangiles. Jésus demande, d’après le Coran, à ses disciples aux cœurs purs : « Qui sont mes alliés sur la Voie de Dieu ? ». Ces derniers répondent : « Nous sommes les alliés de Dieu », 3, 52 ; 61, 14. Puissions-nous être les continuateurs de cette tradition d’amour, unique voie qui mène à Dieu ! Vous trouverez en PJ un cadeau (surprise) qui confirme le vœu que je viens de formuler. Fraternellement. Khaled Roumo ».

— Reynolds Michel, président de l’Espace pour Promouvoir l’Interculturalité : « Bonjour à toutes et à tous. Les meilleurs vœux d’EPI pour 2017 en pièce jointe. Cordialement. Reynolds Michel ».

— Isnelle Gouljar, Présidente de la LDH à La Réunion : « Bonne et heureuse année 2017. Rassemblons-nous davantage pour faire vivre les Droits et les Libertés, pour affronter ensemble les menaces qui pèsent sur la démocratie. La Ligue des Droits de l’Homme à La Réunion formule le vœu que 2017 marque une avancée volontaire vers plus de convergences sociales et militantes afin de promouvoir une vie meilleure pour chacun et chacune d’entre nous, dans une société plus solidaire et fraternelle. L’accès aux DROITS POUR TOUS conditionne et consolide notre vivre ensemble ! Isnelle Gouljar, Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion - 97 avenue de Lattre de Tassigny - 97490 Sainte-Clotilde – Tel : 0692 69 01 71 - 0262 30 15 66 Courriel : saintdenis-reunion@ldh-france.org – Site : http://www.ldh-france.org/section/saintdenis reunion/ https://www.facebook.com/ldh.reunion https://twitter.com/LDHReunion ».

— Philippe de Cotte, président du Comité Réunionnais de Promotion du Vélo : « Chers amis, au seuil de la nouvelle année, le CRPV vous présente ses meilleurs vœux. Outre la réalisation de vos attentes personnelles, pour vous et vos proches, que 2017 nous maintienne en selle, avec un changement de braquet pour aller plus vite sur le chemin de la paix vers un monde en meilleure santé. L’objectif du CRPV de réduire l’usage de la voiture au profit de celui du vélo est encore loin d’être atteint à La Réunion. Il requiert la prise de conscience du plus grand nombre. Merci d’y contribuer avec nous. Bien cordialement. Philippe de Cotte, président du Comité Réunionnais de Promotion du Vélo ».

