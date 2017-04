Le festival du film scientifique avec des œuvres réunionnaises

• Ce lundi 10 avril à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous propose le film ‘’L’amour est plus froid que la mort’’ (1969) de Rainer Werner Fassbinder. Il s’agit du premier opus cinématographique de l’enfant terrible du cinéma allemand. L’affiche est disponible en pièce jointe.

• Un message de Jean-Marc Tagliaferri de l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) : « nous avons décidé de déplacer le repaire de là-bas si j’y suis n°129 de ce mardi 11 avril au mardi 18 avril et il nous fallait en informer nos correspondants éventuels. En effet, au même moment, Philippe Meirieu, éminent pédagogue, dont plusieurs adhérents et sympathisants AID sont proches, nous fait l’honneur d’une conférence à l’ancien hôtel de ville de Saint Denis à laquelle nous invitons l’assistance habituelle des LBSJS et Cafecos à venir assister ce mardi à 18h 30. Pour les personnes intéressées, nous organiserons un repas ensuite à l’ArbraDélis aux conditions habituelles pour poursuivre la discussion de manière conviviale (malheureusement sans Philippe Meirieu déjà retenu ailleurs) sur inscription préalable par mél avant mardi 17h ou par sms sur mon gsm : 0692029271 ».

• Le mardi 11 avril à 19h au Théâtre du Grand Marché, la Lanterne Magique vous invite à voir le film de Roy Anderson : ‘’Un oiseau perché sur une branche philosophait sur l’existence’’. « Dans ce film, Sam et Jonathan sont des représentants de farces et attrapes qui sillonnent des lieux improbables dans la Suède profonde. Comme dans la pièce de Becket, 2 personnages nous entraînent dans une promenade à travers la destinée humaine. C’est un voyage qui révèle l’humour et la tragédie cachés en nous, la grandeur de la vie, ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité… ».

• Le mercredi 12 avril de 14h à 17h, la Bibliothèque Départementale de La Réunion organise un ‘’Atelier création d’un carnet de voyage’’ avec l’artiste Judith Gueyfier (sur inscription). Voir le programme en pièce jointe.

• Cette semaine, l’UFR Lettres et Sciences Humaines vous convie à 3 manifestations scientifiques :

- 11 avril : Conférence et atelier, organisé par le Département d’Etudes du Monde Anglophone et l’Equipe d’Accueil DIRE, sur : ’Conference and Workshop : Introduction to Interpreting’, de Claudine Tourniaire (Lecturer, School of Politics, Philosophy, Language and Communication Studies, University of East Anglia), de 14h à 17h, en amphithéâtre 5 Sudel Fuma.

- 13 avril : ’Les Conférences de la Faculté des Lettres’ : Conférence du Pr André Oraison sur ’Le statut international de Jérusalem à l’aune du droit, de la politique et de la religion’, de 18h à 20h, en amphithéâtre Élie.

- 14 avril : Journée d’étude ’Les femmes voyageuses dans l’océan Indien au cours du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle’, organisée par le CRESOI (Mme Evelyne Combeau) et DIRE, de 8h30 à 17h, en amphithéâtre 4 Polenyk (à cette occasion le BTCR assurera une exposition-vente de ses ouvrages).

Pour plus d’infos : 02 62 93 85 17.

• Du samedi 15 au samedi 22 avril, Sciences Réunion, organisateur du festival du film scientifique, la Bibliothèque Intercommunale Alain Peters (BIAP) du Moufia et la Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (BIAL – La Source) vous invitent à découvrir une sélection de documentaires. Le festival met l’accent sur les meilleurs films scientifiques récents. Il se veut également un espace de promotion des réalisations réunionnaises. Ces films vous feront découvrir La Réunion sous son aspect historique (la Vallée des Marrons) et géologique (La Réunion, de la croûte au noyau). Les questions de société aborderont le droit des animaux, une épineuse question et le burn out, pathologie des temps modernes. Découvrez les séances proposées en pièce jointe et tout le programme de la BIAP pour le mois d’avril.

• Un rappel : Village Titan Centre Culturel propose un voyage culturel et créatif - Île du Mozambique, retour en Pays Makwa du 4 au 11 juin 2017. Cet atelier voyage est l’occasion de découvrir au Nord du Mozambique le Pays Makwa et particulièrement l’Île du Mozambique, classée au patrimoine mondial de l’humanité. Au cœur d’un petit groupe, chacun recueille à sa manière les rencontres échanges et impressions de voyage sur le support de son choix (carnet de notes, croquis, livret de photographies, vidéo, aquarelles, son…). Préinscriptions : Nicol M’Couezou <[titan.culturel@wanadoo.fr-> mailto:titan.culturel@wanadoo.fr]> Coût et programme : le 15 avril 2017. Informations : Nicol M’Couezou, tél : 0262 434 785 - Karl Kugel, tél : 0262 234 828.