• Ce mardi 18 avril à 19h à Stella Matutina (Saint-Leu) et le jeudi 20 avril à 17h 15 à l’ESPE (Bellepierre, Saint-Denis), l’association Les enfants de la philo, présidée par Cilvy Aupin et labellisée par l’UNESCO, organise deux rencontres avec projection, débat, conférence… pour faire avancer l’apprentissage de la philosophie par les marmay. Mais surtout pensez à réserver par mail vos places même si gratuit.

Mail projection : resa@agencefilmreunion.com

Mail conférence : asso.lesenfantsdelaphilo@gmail.com

Contact : France Aupin – 0692668581.

• Un message de Jean-Marc Tagliaferri de l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) : mardi 18 avril à 18h au Barachois à ’L’ArbraDelis’’, rencontre sur le thème ‘’Premier tour de l’élection présidentielle de 2017’’. Présentation et débat par Bruno Bourgeon. Contact : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) ou aid97400.lautre.net.

• Le 23 avril, l’UNESCO célèbre la Journée mondiale du livre et des droits d’auteur. A cette occasion, la Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (BIAL – La Source) vous propose un programme d’animation sur 3 jours autour du livre et de la lecture.

- Mercredi 19 avril : de 16h à 18h, activités manuelles sur le thème du livre avec Ingrid et Danièle de l’association Do it yourself . Public : adultes et enfants à partir de 7 ans. Sur inscription au 02 62 90 49 90.

- Jeudi 20 avril : Spectacle Frida de la Compagnie Lookatmekid ; conte Kamishibai, danse et peinture. 16 h : séance grand public, sur inscription au 02 62 90 49 90.

- Samedi 22 avril : rencontres avec les éditeurs et auteurs réunionnais sous la coursive. Contact : Stéphanie Vitry, Directrice de la Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine, tél 02 62 90 49 94 - www.facebook.com/BibliothequeAlainLorraine

• Un message de Lofis la Lang Kréol La Rényon pour le vendredi 21 et samedi 22 avril à l’Université : « Dalone, dalon, nou néna lo plézir invite aou pou le kolok ’Langue(s) et acquisition de la lecture’ n’i organize 21-22 avriy Linivérsité La Rényon (Moufia). Lo zafèr ’léktur, lékritur’ lé séryé sirtou La Rényon. Lé inportan n’i réfléshi dessi. En gatir : le programe èk lo karton linvitasyon. N’i artrouve. Le komité lorganizasyon ».

• Le vendredi 21 avril à 20h aux Yourtes en Scène à Saint-Leu, Attac Réunion projette le film ‘’La Sociale’’. Ce film de Gilles Perret raconte l’histoire d’une lutte vers la dignité, l’égalité devant la maladie et les accidents de la vie. Il dresse le portrait d’une institution et de ses acteurs comme Ambroise Croizat, principal fondateur de la Sécu, dont l’avenir, dans une société française précarisée, devient l’enjeu majeur de ce début de siècle. Cette dernière projection dans le cadre du Festival du Film Militant soutenu par Yourtes en Scène, La Lanterne Magique et ATTAC Réunion, sera suivie d’un débat, animé par ATTAC Réunion et le Docteur de Chazournes, Président de Med’Océan, qui portera sur la réforme de la santé, les risques sur le secret médical et les propositions des différents candidats à la Présidentielle pour la santé ! Réservations (recommandées) par texto au 06.92.35.33.00. Tarif : 5€.

• Le samedi 22 avril à 15h à la Bibliothèque Intercommunale Alain Peters (BIAP) du Moufia, conférence-débat animée par Farouk Issop autour de la littérature musulmane : Le Souffle de Shams, le chant de Rumî. Tout public. Entrée libre.

• Nous rappelons que du samedi 15 au samedi 22 avril, Sciences Réunion, organisateur du festival du film scientifique, la Bibliothèque Intercommunale Alain Peters (BIAP) du Moufia et la Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine (BIAL – La Source) vous invitent à découvrir une sélection de documentaires. Le festival met l’accent sur les meilleurs films scientifiques récents. Il se veut également un espace de promotion des réalisations réunionnaises.

Cercle Philosophique Réunionnais