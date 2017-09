Nouvelle conférence du philosophe réunionnais Farouk Issop

Farouk Issop à sa conférence du 26 août.

• Le lundi 11 septembre à 18h, les adhérents et amis de Ciné-campus se retrouveront au théâtre Vladimir Canter pour découvrir ou revoir le film franco-mexicain, second long métrage de Michel Franco, ‘’Después de Lucia’’. « Ce film choc nous permettra d’aborder la thématique du harcèlement scolaire ou bullying, sujet peu évident et toujours d’actualité. Nous vous rappelons que suite aux nouvelles normes de sécurité, il est attendu que chaque spectateur (étudiants et personnes extérieurs) présente son billet d’entrée. Pour l’obtenir, merci de bien vouloir cliquer sur le lien https://www.billetweb.fr/cine-campus-despues-de-lucia Jean-François Medina, président de l’association Ciné-campus ».

• Le mardi 12 septembre à 18h à « L’ArbraDelis’’ du Barachois, l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) vous invite à « Géopolitique des mers (II) : analyses régionales ». Un diaporama et débat animé par Bruno Bourgeon. Contact : tél 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) site : aid97400.lautre.net

• ‘’Roses Bourbon, beautés ineffables…’’. « Le jardin botanique Mascarin lève le voile sur les secrets de ce patrimoine réunionnais. Le Département, en partenariat avec l’association des Jardins Créoles, a souhaité valoriser l’image patrimoniale de la rose Bourbon au sein de la population réunionnaise les 15, 16 et 17 septembre, sous l’égide des Journées européennes du Patrimoine et des Rendez-vous aux jardins. C’est trois jours pour célébrer le bicentenaire de la découverte de la rose de Bourbon à La Réunion

et découvrir, avec nos partenaires. Le Chœur Les Lignes seront du programme Mozart à 17h en avant-première du concert Rosa mundi de Capella Réunion (voir le programme en pièce jointe). Pour les conférences, les places sont limitées. Merci de réserver. Monique Paternoster, Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion - 0262 24 92 27 ».

• Voici un rappel des cours, conférences… du philosophe réunionnais Farouk Issop pour les prochains jours :

Samedi 16 septembre à 15h, conférence à la Bibliothèque Alain Peters du Moufia : 2e partie de « La Philosophie de l’Islam ».

Dimanche 17 à 8h : cours à St André (complet).

Dimanche 17 à 15h : cours à Sainte-Suzanne (complet).

Jeudi 21 à 18h 30 conférence en duo avec Éric Magamootoo à Saint-Pierre (salle Kerveguen) : « L’olivier et le Coran ».

Samedi 23 à 13h 45 cours à la Masdjid de La Possession.

Samedi 23 à 18h : conférence en duo avec Eric Magamotoo à la Médiathèque de Saint-Benoît : « L’olivier et le Coran ».

Dimanche 24 à 8h 30 : cours à Sainte-Clotilde.

Jeudi 28 à 18h 30 (à confirmer) : conférence à la Médiathèque de Saint-André : « La voie soufie ».

Samedi 30 à 15h : médiathèque de Sainte-Suzanne : cercle de lecture.

Contact : Farouk Issop - 0693 88 99 26 - farouk.issop@gmail.com

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association. Et si vous avez d’autres informations culturelles à nous faire transmettre ainsi que des adresses mail pour accomplir cette tâche, merci d’avance.

Cercle Philosophique Réunionnais