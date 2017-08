• Un message de « Markus Arnold aux adhérents et amis de Ciné-Campus, sur la séance d’ouverture de la reprise de Ciné-Campus ce lundi 28 août, au théâtre Canter, pour film ‘’La loi du silence / I confess’’ (1953) d’Alfred Hitchcock, qui sera présenté par M. Christophe Damour, maître de conférences en études cinématographiques (Univ. Strasbourg) ».

• Le mardi 29 août à 18h 15, André Oraison, professeur des Universités, juriste et politologue, tiendra une conférence programmée au Centre culturel Lucet Langenier de Saint-Pierre par « Les Amis de l’Université ». Suivie d’un débat, cette conférence a pour titre : « Quel statut pour la cité sanctuaire de Jérusalem ?’.

• Une 3e annonce : « Un opéra à La Réunion, ben oui c’est possible… et avec pratiquement que des chanteurs d’ici avec le Conservatoire. RDV au CRR de Saint-Benoît pour ‘’Orphée aux enfers’’ : mercredi 30 août 16h - vendredi 1er sept 19h - samedi 2 sept 19h. Réservation au 0262 504 272 et c’est gratuit. Malou ».

• Le jeudi 31 août à 16h à la Mutualité de La Réunion (bd Doret à Saint-Denis) aura lieu une conférence sur ‘’Les actions de France Alzheimer Réunion’’. Contact : Tristan Calicharane, chargé de projet Épanouissement senior à la Mutualité de La Réunion, www.facebook.com/luniversitesolidaire/ http://www.universitesolidaire.com/ tristan.calicharane@mutualite-reunion.fr

• La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion vous invitent le jeudi 31 août à partir de 13h 30 à la 4e édition de la Journée des Associations, à la Cité des Arts à Saint-Denis. Consultez le programme en pièce jointe. Contact : 36 bis rue Juliette Dodu à Saint-Denis - croec@croec-reunion.com - 0262 40 98 53.

• Nous rappelons que cette semaine (les mardi 29 et mercredi 30 août et le vendredi 1er septembre, de 17 à 19h) au Tampon (successivement à la MJC, puis à la Mairie annexe des Trois-Mares, et puis à la Salle d’animation ZAC Paul Badré), l’historien Enis Rockel tiendra des conférences sur le thème : ‘’Les grands noms qui ont marqué Histoire de l’île’’. Plus d’infos au 0692 69 74 25.

• Le FRAC REUNION vous invite au vernissage de ECHO, photographies de Thierry Fontaine, le samedi 2 septembre à 18h à la Maison Bédier, Piton Saint-Leu. Vernissage en présence de l’artiste et de Dominique Abensour, commissaire de l’exposition.

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association.

Cercle Philosophique Réunionnais