Trois festivals au sens profond

• Une invitation de Beurty Dubard (0692 74 27 14 - agriconteur@gmail.com) : « Du 24 au 28 juillet prochain Le Festival Dékont’ revient au Bisik à Saint-Benoît (44, rue Amiral Bouvet). Durant cinq jours les enfants de 5 à 17 ans pourront une fois de plus profiter de nombreuses activités culturelles toujours plus originales avec comme fil conducteur la tradition orale réunionnaise au travers de la chanson et de l’univers merveilleux et fantastique du conte créole. Ateliers d’expression corporelle et artistique (chanson, guitare, art plastique, enregistrement musical…) ; Atelier Moringue ; Initiation à la fabrication et à la réparation de percussions traditionnelles ; fabrication de bobres ; Atelier d’écriture, zistwars ‘’interactives’’ en musique ; Expositions… L’offre sera encore plus riche que lors de la première édition (13 ateliers et plus de 10 spectacles) et les spectacles proposés toujours plus originaux ! Le principe du festival, lui, reste inchangé. Tous les ateliers seront proposés en alternance, en matinée (de 9h à 11h 30) et en après-midi (de 13h 30 à 16h), et chaque demi-journée du festival sera clôturée par un spectacle original et souvent inédit. Le placement est libre lors de ateliers comme lors des spectacles. Le tarif d’entrée est fixé à 5€, 2€ pour un adulte accompagnant (gratuit pour un adulte qui accompagne plus de 2 enfants). Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Le vendredi 28 juillet, un spectacle de clôture sera proposé au au grand public à 17h. Entrée libre et gratuite. Voir en pièce jointe le programme du 24 au 28 juillet de 9h à 11h 30 et de 13h 30 à 16h ».

• Une invitation d’ATD Quart-Monde La Réunion : « Veillez recevoir le flyer du festival des savoirs et des arts, qui se déroulera du 26 au 29 juillet de 14h à 17h 30 à la maison du quartier de Pierrefonds. Vous êtes invité à venir faire un tour pour soutenir les membres dans leur action du quartier. Cordialement. T. Simon : 0692492215 ».

• Une invitation d’ATTAC et de Yourtes en Scène : « Le Festival Embarquement Immédiat aura lieu du 26 au 30 juillet à Saint-Leu. Événement tout nouveau (3e édition) fruit d’une envie de partage culturelle qui a rencontré un vif succès l’année dernière et qui se déroule au Parc du 20 décembre en journée 9h-17h30 et puis se déplace sur le site de Yourtes en Scène le soir. En journée, Parc du 20 décembre : Animations pour adultes et enfants, restauration sur place, échanges avec les artistes, voyages sonores et visuels, agora sur le thème du voyeurisme en voyage, randos-croquis dans toute l’ile et travail en amont avec les quartiers et les écoles qui viendront faire une restitution après un voyage en Inde (nouveauté). Le soir sur le site de Yourtes en Scène : Projections sur le thème du voyage à 18h puis concert avec restauration entre autres choses. Fresque dessinée avec Daniel Waro puis mise aux enchères de morceaux de fresque au profit de ATD-Quart-Monde et ACLES ».

Évidemment, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association.

Cercle Philosophique Réunionnais