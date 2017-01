• Ce mardi 24 janvier à 18h à Saint-Denis, au Barachois, à ’L’ArbraDelis’’, 1 Place Sarda Garriga, l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) organise son CAFECO 224 sur ’Un exemple de ville en transition : Ungersheim’. Vidéo de 52 min de M-M Robin. Présentation et débat par Bruno Bourgeon. Contact 0262569622 ou BB (0692054505) ou JMT (0692029271) www.aid97400.re

• Le vendredi 27 janvier à 18h à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Salle de Cordemoy 2 rue du Père Georges – Les Colimaçons – Saint-Leu, le Conseil Départemental de La Réunion vous invite à participer à la conférence-débat de Madame de Cambiaire sur ’Les plantes dans le processus de colonisation des Mascareignes (1665-1765)’. À mi-chemin entre l’Europe et les Indes Orientales, les Mascareignes ont été colonisées par la France à partir de la fin du 17ème siècle et ont alors servi d’escale aux vaisseaux de la Compagnie des Indes. Ces îles, inhabitées à l’origine, illustrent la circulation et le rôle des plantes dans le commerce colonial et dans le processus de colonisation. Leur flore a été inventoriée et enrichie d’espèces transportées des quatre coins du monde pour assurer la survie et servir les intérêts commerciaux de la France. Sur réservation, auprès de : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23. Entrée gratuite dès 17h 45.

• Avec un peu d’avance, nous vous informons que le mercredi 8 février à partir de 15h à la Librairie Autrement de Saint Denis Monique Séverin vous présentera son ouvrage ‘’La bâtarde du Rhin’’ dans le cadre de dédicaces et de rencontres.

• Nous vous rappelons aussi que la semaine prochaine se termine le cycle de conférences et stages de méditations animés pendant le mois de janvier par le Dr Jacques Vigne. Voici quelques repères : - CONFERENCES + MEDITATIONS - Entrée : 10 €. « Méditation pleine conscience » vendredi 27 janvier de 20h 30 à 23h – Centre Pervenche 101 rue Martinel Lassays, Le Tampon (France-Anne : 0692 69 94 63). « Le Yoga des postures et de la méditation : les aspects physiques et psychologiques », mercredi 1er février de 20h 30 à 23h – Centre Shakti Academy 44 rue du commerce, Saint-Paul (entrée sous le porche, 3è étage) (Régine : 0692 17 73 48) (Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle) (Repas partage). - ATELIERS DE MEDITATION - Entrée : 20 €. « Le Yoga comme auto-psychothérapie et auto-formation : entraîner l’esprit et éduquer le cœur » jeudi 26 janvier de 20h 30 à 23h - Centre Shakti Academy 44 rue du commerce, Saint-Paul (entrée sous le porche, 3è étage) (Régine : 0692 17 73 48) (Merci d’apporter votre coussin, tapis et châle). - STAGES - Tarif : 120 € le week-end ou 60 € la journée. 2ème week-end : « Pratique de la méditation laïque » Samedi 28 Janvier, de 10h à 13h et de 15h à 20h 30 Dimanche 29 Janvier, de 10h à 13h et de 15h à 17h30. Lieu : Centre Pervenche, 101 rue Martinel Lassays, Le Tampon (0692 69 94 63). Pour plus d’informations, contacter : Régine ARMOUDOM 0692 17 73 48 email : raj108@live.fr) Voir le programme complet en pièce jointe.

• À l’OMS du Port, du 30 janvier au 23 février 2017, aura lieu l’exposition de l’artiste peintre Elisabeth LEVASSEUR qui expose ses œuvres à « l’Espace Françoise MOLLARD ». Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul Tel. : 0262.42.41.20 / Email : port.oms@wanadoo.fr