Un goûter-philo sur ce qu’est être jeune

• Ce mardi 15 août à 18h à l’Arbradélis (Barachois, Saint-Denis), l’ Association Initiatives Dionysiennes (AID) présente son CAFECO 232 sur le thème : ’Géopolitique des mers 1ère partie’. Diaporama et débat par Bruno Bourgeon ; tél : 0262569622, BB (0692054505) ou JMT (0692029271) site : aid97400.lautre.net

• Nous vous rappelons que le mercredi 16 août à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse (ONU – 12 août), le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo sur la problématique suivante : ‘’Jusqu’à quel âge est-on jeune ?’’. Rencontre libre et gratuite, ouverte à tout public.

• Le vendredi 18 août à 18h Salle de Cordemo (2 rue du Père Georges – Les Colimaçons – Saint-Leu), dans le cadre du cycle de conférences mensuelles proposées à Mascarin, jardin botanique de La Réunion, le Conseil Départemental de La Réunion vous invite à participer à la conférence interactive : ‘’Les secrets de la nature réunionnaise’’ par Hermann Thomas, conseiller en écologie au Parc national de La Réunion, à l’occasion des 10 ans de création du Parc national de La Réunion. Il sera question de biodiversité et de paysages, avec un focus sur la préservation des espèces végétales en danger critique d’extinction. Le public sera invité à participer ! Vous devrez faire appel à vos sens : observer, toucher et sentir pour tenter de reconnaître les espèces végétales ! Sur réservation : auprès de Monique Paternoster monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23. Entrée gratuite dès 17h45.

• Nous rappelons cette annonce d’André Béton : la Galerie d’Art de l’Apéka accueille Chuah Shu Ruei de Kuala Lumpur (Malaisie) pour une exposition du 11 au 24 août.

• Christine Cornu nous informe de l’exposition d’Hervé Leduff, créateur sculpteur qui expose ses sculptures en bois, céramique, et récupération, à l’Espace Françoise Mollard de l’OMS du Port, jusqu’au 25 août 2017.

• Nous rappelons que cette semaine (les 16, 17 et 18 août), au Tampon (successivement à la Mairie annexe des Trois-Mares, puis à la MJC, et puis à la Salle d’animation ZAC Paul Badré, l’historien Enis Rockel tiendra des conférences sur le thème : ‘’Géologie et volcanologie’’. Plus d’infos au 0692 69 74 25.

• Nous vous rappelons cet appel de l’association Nou Lé Kapab pour dire ‘’Non à la baisse des contrats aidés’’ : « Sujet : NON à la baisse des contrats aidés ! Signez la pétition. De : Leperlier Gilles <leperlier.gilles@gmail.com> - contact@noulekapab.com Accédez à la pétition en ligne : <https://www.change.org/p/emmanuel-m...> ​ Merci de diffuser et de partager la pétition autour de vous​ ! Signez la pétition en ligne​ <https://www.change.org/p/emmanuel-m...> Téléchargez la version papier​* <http://data.over-blog-kiwi.com/1/12...> .