Un goûter-philo sur l’égalité

• Ce lundi 27 février à 18h au théâtre Canter, Ciné Campus vous présente la quatrième séance de sa saison avec le dernier film du réalisateur taïwanais Hou Hsiao-Hsien, ‘’The Assassin’’, récompensé à Cannes d’un prix de la mise en scène. L’affiche est disponible en pièce jointe. Pour l’association Ciné-Campus, Mounir Allaoui.

• Le mardi 28 février de 18h à 20h 30 à L’ArbraDelis’, 1 Place Sarda Garriga au Barachois à Saint-Denis, l’Association Initiatives Dionysiennes (AID) organise un caf’éco sur le thème : ’Retraites : réformes ou grande arnaque ?’’. Vidéo, présentation et débat par Didier Le Strat. Contact : www.aid97400.re - 0262569622 ou BB (0692054505) ou JMT (0692029271).

• Le mercredi 1er mars à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, dans le cadre de la Journée mondiale de la protection civile, le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo sur le thème : ‘’L’égalité est-elle possible ?’’. Une rencontre libre et gratuite ouverte à tout public.

• Le mercredi 1er mars de 18h30 à 19h30, La Bibliothèque départementale de La Réunion vous convie à la conférence grand public sur ‘’Le choc des religions à Pondichéry à l’époque de la Compagnie des Indes’’, de Bernard Champion, Professeur émérite en Anthropologie.

• Un rappel : après les journées de réflexions de la semaine dernière sur ‘’Madagascar et son patrimoine’’, ce thème sera encore à l’honneur le mercredi 1er mars, salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît (conservatoire), avec le concert des Madagascar All Stars. Entrée libre. Contact : honore.rabesahala@wanadoo.fr À ce sujet, nous vous transmettons cette information reçue de Charlotte Rabesahala lors de sa conférence de vendredi dernier : une exposition très importante pour la culture de notre mémoire historique est présentée à l’espace culturel Sudel Fuma en face de la mairie de Saint-Paul du mardi au samedi de 10h à 17h jusqu’au 29 avril sous le titre ‘’Marronnages’’ sur les combats de nos ancêtres contre l’esclavage. Renseignements au 0262 92 47 41 et au 0262 45 76 41.

• Le jeudi 2 mars à 10h ou 17h, au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis, Culture Progrès — <[culture.progres@yahoo.fr-> mailto:culture.progres@yahoo.fr]> — vous convie à une représentation gratuite de théâtre forum. Augusto Boal, créateur du Théâtre de l’Opprimé, disait : « …nous voyons un monde cruel et injuste. Nous devons inventer un autre monde parce que nous savons qu’un autre monde est possible. Mais il nous appartient de le construire de nos mains en entrant en scène sur les planches et dans notre vie ! ». Contact : Guillaine Soniassy-Lefort, association Culture et Progrès 0692 10 21 86.

• Le jeudi 2 mars à 18 heures au Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) de Saint Louis, présentation de ’Psyché au Bain’. Contact : Francis Bourquin, Président ’Les Amis du MADOI’.

• Du samedi 4 mars au 26 mars, Bio Consom’acteurs organise sur toute l’île en partenariat avec des collectivités locales et des associations une tournée de 9 conférences, dont 3 lors de visites de fermes bio, intitulée : « Soigner la Terre pour soigner les Hommes ». Des conférences sur 2 thèmes : ‘’La nourriture des sols : l’agriculteur, premier acteur de santé, un équilibre cultural basé sur fertilité naturelle et biodiversité’’ – ‘’La nourriture des hommes : l’alimentation traditionnelle réunionnaise ; un équilibre nutritionnel de longévité en bonne santé’’. Conférences par Bernard Astruc, pionnier en agro-bio-écologie, auteur du ‘’Guide Répertoire de la Bio à La Réunion’’. Contact : François Maugis, président de l’association Energie Environnement - Tél : 0262 13 18 25 - 0692 12 19 77 - energie.environnement@wanadoo.fr

• À partir du samedi 4 mars, D’ÎLES EN DOC présente ’Maloya, j’écris ton nom’, un film de Anaïs Charles-Dominique ; durée : 85 mn / Une coproduction Tik Tak Production / France TV - En présence de la réalisatrice. « Ce film est un voyage au cœur du Maloya de deux artistes habités par cette musique ancestrale, magnifique ode à la liberté. Christine Salem et Olivier Araste sont deux chanteurs de Maloya : chacun à la tête d’un groupe qui connaît la gloire, ils sont charismatiques, ’habités’ par cette musique héritée des esclaves, qui s’apparente à un blues réunionnais. Leur inspiration est mystique. Ils invoquent les ancêtres pour leur demander force et protection. Chacun à leur manière, ils écrivent l’histoire du Maloya moderne. Ils écrivent le nom d’un Maloya qui continue, sans relâche, à crier sa soif de liberté ». Le programme : - Samedi 4 mars, 16h, Médiathèque du Tampon : entrée libre - Dimanche 5 mars, 17h, Cité des Arts / Saint Denis : 5 € - Mardi 7 mars, 18h30, Le Séchoir / Piton St Leu : 5 € - Vendredi 10 mars, 18h30, Auditorium Harry Payet / Saint Joseph : entrée libre - Samedi 11 mars, 16h, Salle Lislet Geoffroy / Médiathèque de Saint Pierre : entrée libre - Jeudi 16 mars, 19h, Lespas Leconte Delisle / Saint-Paul : 5 €.

• Le dimanche 5 mars de 9h 30 à 18h, La Maison du Patrimoine de Sainte-Suzanne (ancienne gare du chemin de fer) vous convie à une grande manifestation dans le cadre de la Journée de la Femme 2017. Une initiative d’une toute nouvelle association de Sainte-Suzanne (Association pour le Respect de la Dignité de la Femme), présidée par Yolaine Tounia. En partenariat avec les associations ASMR, Codem, Koulèr Mon Nasyon, Réunion Diffusion, Voisin Voisine, ADSPR, ACROI, Métys@rtline, les Gas Bagatelle, APRDD... La journée débutera par l’inauguration de l’exposition ’Portraits de Femmes’. Suivront ensuite de nombreuses animations. Durant cette journée, les associations de Sainte-Suzanne regroupées au sein de la Maison du Patrimoine exposeront leurs grands projets pour 2017 (culture, patrimoine, Vie Sociale, Tourisme, Développement Durable...).

• Le dimanche 5 mars à 10h au restaurant le Ben Ile (1 Chemin du Cap Noir à Dos d’Âne, La Possession), l’association La Bel’Ouest, qui a pour but de promouvoir les richesses et les initiatives des Hauts de l’Ouest, présente ‘’Mille et un talents de l’Ouest’’. Au programme : - Exposition artistique avec l’artiste Skratch de l’association Calli’Graff - Exposition artistique avec Mme Bache, amatrice de peinture sur toile - Maloya et danse moringue assurée par l’association Coco lé en Fer - Animation musicale - Dégustation de produits du terroir - Couscous royal concocté par le Ben Ile. Une journée sous le signe de la convivialité et de l’échange. Contact : 0692 36 86 90.

• Nous rappelons qu’à l’OMS du Port a lieu une exposition du 27 février au 31 mars : celle des Artistes de l’UDAR. Contact : Office Municipal du Sport - 81, rue de Saint-Paul - tél. : 0262.42.41.20 - email : port.oms@wanadoo.fr

• Nous rappelons aussi que jusqu’au 2 avril à Mascarin (Jardin Botanique de La Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu) est présentée l’exposition de photos intitulée ‘’Pèlerinage intime à Puducherry, cité-poésie’’. Une œuvre de Dominique Laporte et Joël Baris, épris de cette ville et curieux de découvrir les Créoles de Pondichéry ainsi que les similitudes et différences avec notre île et cet ancien comptoir français. Contact : monique.paternoster@cg974.fr / tel 0262 24 79 23.

• Avec un peu d’avance, nous vous informons que le lundi 6 mars prochain de 14h à 18h à la Faculté des Lettres, dans l’amphi Geneveaux, sera rendu un hommage à Paul Vergès. En cet après-midi, l’œuvre de Paul Vergès sera développée par des universitaires. Le programme détaillé vous sera transmis prochainement.

Cercle Philosophique Réunionnais