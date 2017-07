Un goûter-philo sur ‘’Pourquoi faut-il se souvenir de Nelson Mandela ?’’

• Un message de Houssen Amode pour ce lundi : « Le groupe Belal LALLMAHOMED de l’île Maurice a été invité pour les festivités de l’Eîd par la Présidente du Département en partenariat avec l’Association Musulmane de La Réunion. L’AMR a saisi l’opportunité de la présence de ces artistes chanteurs et musiciens, pour organiser un concert sur invitation à Saint-Paul, en partenariat avec LESPAS (Espace culturel Leconte de Lisle), le lundi 10 Juillet à 19h précises. Je suis heureux de vous inviter à cette occasion. Ci-joint votre carton d’invitation. Il vous faudra confirmer impérativement et rapidement car les places sont limitées (respect de la capacité d’accueil de la salle pour des raisons de sécurité) et ne seront pas réservées (sauf pour les officiels). Indiquer l’identité de la personne qui vous accompagnera, car il y aura un contrôle sur la base d’un listing établi à partir des confirmations. Vous munir de votre carton d’invitation. Restant à votre disposition et avec mes salutations distinguées. Houssen AMODE, Président AMR (Association Musulmane de La Réunion) houssen.amode@gmail.com - Pour le repérage des lieux merci d’appeler le 0262 59 39 66 ».

• Le mercredi 12 juillet à 14h 30 à la Médiathèque Benoîte Boulard du Port, le Cercle Philosophique Réunionnais animera un goûter-philo sur le thème : ‘’Pourquoi faut-il se souvenir de Nelson Mandela ?’’. Une rencontre libre et ouverte à tout public.

• Pour ce jeudi, cette info de Christian Jalma : « Oui, Pokc Pokc Nénènn : Raymond Mara, Noéline Férard, Patate, Henry Lebeau, Skyzo Damoun, Karl Kugel et Christian Jalma dit Floyd Dog seraient très heureux que vous soyez parmi nous pour un kabary à Rahariane - 13 ème Reine Marronne et à Cimendef – 13 ème Roi Marron au RON BAOBAB le jeudi 13 juillet à 17h 30. Le thème : ’LE CHIEN’ - le chien des dogons, la constellation du chien. Des chants interprétées par Noéline Ferard et Henry Lebeau. Le RON BAOBAB est au Quartier Les Camélias, à Saint-Denis, un lieu imaginé en écho au JARDIN DE l’îLE DU MOZAMBIQUE ; un lieu qui vise à mettre en lumière les liens de notre île avec la terre africaine, un espace dédié aux expressions vivantes. Il est situé près du Boulevard sud, en contre-bas du Gymnase CAZAL, Parking du marché forain ».

• Nous vous transmettons ce message reçu d’une amie de la philo à La Réunion. « Début du message réexpédié : De : Changeons de Voie <contact@changeonsdevoie.org>. Objet : Newsletter #2 - L’appel d’Edgar Morin. Partagez l’Appel d’Edgar Morin ! Changeons de Voie, changeons de Vie ! Cet Appel vous invite, citoyennes et citoyens qui vous reconnaissez dans ce texte à parler d’une seule voix et à peser fortement dans le débat public. En signant cet Appel, vous exprimez votre accord avec ce texte et vous manifestez votre souhait de contribuer à rassembler la multitude d’initiatives issues des actrices et acteurs de la société civile. »

• Voici un message de Régine Armoudom : « Je vous envoie le programme de notre prochain voyage en Inde, pour une cure ayurvédique au Kérala, dans le centre Isola Di Cocco. Comme à l’accoutumée, il y aura deux formules :n- la courte, du 10 au 25 mars 2018 (pendant la période scolaire) - la longue, du 10 mars au 1er avril 2018. Je vous remercie grandement de la meilleure diffusion que vous pourriez faire de ce programme, auprès de votre entourage amical et professionnel. Contact mail : raj108@live.fr ».

Évidemment, comme cela est dit plus haut, ces informations viennent de leurs auteurs, non pas de notre association.

Cercle Philosophique Réunionnais